Észak-Magyarországon terjeszkedik a Samsung

A mintegy 100 négyzetméteren elterülő Samsung Experience Store a vállalat 10. üzlete Magyarországon, ahol a vásárlók exkluzív környezetben próbálhatják ki a legújabb mobil termékeket, és kérhetnek segítséget a készülékük beállításával kapcsolatban a Samsung képzett szakembereitől. Az ország első, sétálóutcában található Samsung márkaboltja szervizpontként is funkcionál majd.

Tartozékok, kiegészítők

Miskolc és régiójának hivatalos mobiltelefon és tablet márkaszervize exkluzív környezetben, a megyei jogú város sétálóutcáján, a Széchenyi utcában kapott helyet, ahol a vásárlók nem csupán gyönyörű környezetben ismerhetik meg és próbálhatják ki a Samsung legújabb mobiltermékeit, de tartozékok és kiegészítők széles választékából is válogathatnak. Az üzletben képzett szakemberek dolgoznak, akik akár a készülékek beállításában, az adatok átmásolásában is a betérő vásárlók rendelkezésére állnak, de hasznos tippekkel és tanácsokkal is segítik a készülékek megismerését. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Pfliegler Péter, Miskolc város alpolgármestere, valamint a Samsung Magyar Zrt. elnöke, Hwanseog Choi és a vállalat mobil üzletágának vezetője, Kunos Balázs.

Szakértők segítségével

„A felhasználóink immár számtalan viszonteladónál és szolgáltatónál vásárolhatják meg a termékeinket, akár online is. Mégis fontosnak tartjuk, hogy országszerte legyenek olyan pontok, ahol személyesen is találkozhatnak velünk a vásárlóink, ahol szakértő kollégáink segítségével választhatják ki a számukra legmegfelelőbb Samsung termékeket és ismerhetik meg azokat az előnyöket, amelyeket a készülékeink nyújthatnak számukra. A Samsung Experience Store-okban a prémium termékeinkhez illő környezet fogadja a betérő látogatóinkat, így válik a vásárlás valódi élménnyé. Nem lesz ez másképp Miskolcon sem” – mondta el Kunos Balázs.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA