DVTK Jegesmedvék: Nyugodt hokit ígérnek, nem fogják túlizgulni a kupadöntőt

Újabb döntő, ezúttal Magyar Kupa-finálé a Macik életében. Ez is eljött és már természetesnek vesszük – azt, ami évekkel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. A szombati, 17 óra 30 perckor kezdődő, finálét felvezető sajtótájékoztató első mondatai úgy hangzottak, hogy aki nem siet, lemarad. Igen, telt házat várnak a Népkertbe és azt jósolják, hogy 1800-an legalább lesznek a lelátókon és a könyöklőkön. Fontos tudnivaló, hogy a bérletek érvényesek, a belépők árai nem változtak, ezért ebben a hidegben melegen ajánlják az elővételt, ha valaki biztosan látni akarja a DVTK Jegesmedvék – MAC Budapest csatát.

Sakarist eltiltották

A harmadok közötti holtidőket műkorcsolya-bemutatók színesítik, aztán akadnak még kisebb-nagyobb meglepetések is. Akárcsak az összeállításokban, ugyanis Nagy Ádám, a piros-fehérek csapatvezetője közölte: a Dunaújvárosi Acélbikák elleni elődöntőn végleges fegyelmivel kiállított Sakarist három találkozóról vették le a szövetség illetékesei, a gólerős légiós így nem lehet ott társai között. A rendkívül csúnya monoklival rendelkező Leppa­nenről viszont kiderült: a sorsa még nem dőlt el. A finn védőt szombaton délelőtt megnézi, akinek meg kell néznie (orvos, tréner), majd nyilatkozik maga az érintett is, hogy az esetleges felszállási engedély birtokában – akár rácsos fejvédben – vállalja-e a játékot.

Úgy, mint máskor

– Úgy készültünk, mint máskor – mondta Douglas Bradley, a Jegesmedvék vezetőedzője. – Semmilyen különlegességet nem találtunk ki: pénteken edzettünk, szombaton következik egy átmozgató edzés, majd a szokásos videóelemzés. Ismerjük egymást jól, nehéz újat kitalálni, a pillanatnyi formán sok múlik majd.

A szakvezetőtől megkérdeztük, hogy a sportág észak-amerikai körítéséhez szokott emberként mit jelent számára kupadöntőt játszani a „kis” Magyarországon, mire így felelt:

– Rendkívül izgatott vagyok. Tudom, hogy rengeteg néző lesz, hiszen óriási az érdeklődés, szék nem nagyon marad majd üresen. Ezek miatt is nagyon várom az összecsapást. Köztünk és a MAC között jelentős a rivalizálás, mindkét alakulat kiváló, így az első pillanattól kezdve fantasztikus lesz a hangulat. Egyébként az eddigi, már elég hosszú edzői pályafutásom alatt sok döntőm volt, bár ilyen egymeccses finálém még nem nagyon. Európában például Németországban és Szlovéniában éltem már át olyan pillanatokat, amik szombat este várnak rám és a tanítványaimra.

– Kolodzey Tamás –

A játékosok mondták

Hajós Roland csapatkapitány, a miskolciak második sorának csatára: – Nyerni akarunk, csak a győzelem lebeg a szemünk előtt. Rendkívül fontos a jó kezdés, a vezetés megszerzése, de akkor sem szabad kétségbe esnünk, ha esetleg másképpen alakul. Az Acélbikák elleni elődöntőben valamiért nem ment nekünk a góllövés, ezért nehéz perceket éltünk át, most nyugisabb harmadikat remélünk. Személy szerint nekem ez a mostani zsinórban a harmadik kupadöntőm – székesfehérvári koromban is volt két MK-finálém – és sok társam is hasonló cipőben jár. Az meccses „dolog” mindig különös, az ilyen mérkőzéseknek varázsa van. A finálékat illetően jelentős tapasztalattal rendelkezünk, tudjuk, hogyan kell nekiállnunk az ilyen találkozóknak, így nem féltem sem magamat, sem a társaimat.

Magosi Bálint, a Jegesmedvék csatára, az első sor jobbszélsője: – A győzelem kiharcolása lebeg a szemünk előtt. Fontos, hogy ne izguljuk túl a finálét, és az is, hogy a hazai pálya ne terheljen meg minket. A MAC Budapest nagyon jól összerakott csapat, soraiban olyanokkal, akik korábban Miskolcon szerepeltek. Nekem a mostani a harmadik vagy a negyedik kupadöntőm, és azt tartom a legfontosabbnak, hogy a döntő pillanatokban a lehető legjobb megoldásokat válasszuk.

Jegyárak

A rendező klub tájékoztatása szerint a bérletek érvényesek a kupadöntőre és a szurkolók a megszokott árakon válthatnak belépőket. A diákok és a nyugdíjasok 900, 1100 és 1300 forintért, míg a felnőttek 1300, 1600 és 1900 forintért. A belépőjegyeket elővételben is meg lehet vásárolni a jégcsarnok jegypénztárában szombaton pedig 10.00–13.00 között.

A jégcsarnok kapui egy órával a találkozó előtt, 16.30-kor nyílnak.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA