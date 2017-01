Magyar Kupa: A Macik lettek a finalisták

A hétfői Mol Ligás találkozón sérülést szenvedett Leppanen kimaradt a Macik keretéből (két nappal az eset után is elég csúnyán nézett ki a jobb szeme), ami azt jelentette, hogy Láda B. első soros védőtársa Tuominen lett. A vendég dunaújvárosiak sem voltak meg teljesen, 15 mezőnyjátékossal, vagyis három sorral érkeztek a fináléba jutásról döntő miskolci csatára. Az első öt percben mindkét kapu előtt adódott lehetőség, igaz, nem túl sok, mert nagyon ügyeltek a felek a védőmunkára. A fehér mezes Dab már a Jegesmedvék harmadában igyekezett zavarni a korongkihozatalt, de erre a taktikai elemre a házigazdák is rámentek. Egy ilyen révén Toulmin passzolt Sakarishoz, Duschek védett, aki az ezt követő egy-két percben nagy feszültség alatt dolgozott. Gőz majdnem becsapta az ugyancsak borsodi nevelésű hálóőrt, de csak majdnem, így maradt a gólnélküli állás. Aztán Miskolczi pörölt egyet szóban Kaskovval, aki ellökte, de ez nem érdemelt kiállítást. A népkertiek csatára ezt követően Cseterrel szemben törlesztett, erre már kiállítást adtak a bírák, de a Dab-fór mindössze 9 másodpercig tartott, mert Becze is mehetett a büntetőpadra magas bot miatt. Ladygin sem volt sportszerű, így ülhetett ki Becze mellé, 4 a 3-ban játszhattak a hazaiak. Sem ez, sem más fölényes helyzet nem hozott eredményt, pedig ott köröztek a pályaválasztók Duschek ketrece előtt. Hüffner és Gőz próbált bunyózni, mindkettő lehűthette magát két perc alatt. Paprikás volt tehát a meccs, Johnston volt forró fejű, ő is megkapta a maga büntetését. Egy kemény, szoros összecsapáson az első felvonás nem hozott gólt, bár lövésekben 18-8-ra vezettek a DVTK-sok.

Nem bírtak egymással

Adorján spárgájával indult a második menet, aki így tolta ki a pakkot a bal alsó sarok elől, a Medvék is alakítottak ki lehetőséget, csakhogy Duscheken nem tudták keresztül préselni a játékszert. A védőmunka és a kapusteljesítmény elsőrangú volt, és ebből azt is le lehetett szűrni, hogy a csapatok bizonyosan nem rendeznek gólszüretet. Egy korongba Joe fejelt bele, máshogy nem tudta útját állni a pakknak, ez némi derültséget is keltett. Megint jött egy keményebb pillanat, amely után Cseter és – tanácskozást követően – Galanisz ült le két percre a büntetőpadra. Johnston és Kaskov sem bírt magával, követhették társaikat. A sűrű játékmegszakítások miatt nem ,,haladt” a mérkőzés, minden fifikát bevetettek a felek. A Bikák elrontottak egy cserét, a fór kihasználatlanul maradt. Becze riogatott takarásból, aztán Hüffner találta el Adorjánt, próbálkozott a Dab is. Ezután Duscheket tesztelték a hazaiak, aki mindent leszedett, mindenhová odaért.

Fölé is, mellé is

A harmadik játékrészben Dansereau kapott büntetést, majd Hüffner, az 5 a 3 másfél percig nagy sansz volt a Jegesmedvéknek. Gőz nagyot suhintott, a korongot Duschek fogta, már csak szimpla volt a fór 30 másodpercig, de ebből sem húztak hasznot a hazaiak. Sakarisék nyomták a vendégeket, de ha nem az újvárosiak hálóőre védett, akkor a kapu fölé, mellé mentek a kísérletek. Az Újváros sem váltotta meg a világot előnyben, 0-0-al indult az utolsó 5 perc. Egy páros büntetés jutott a hajrára, 4 a 4 ellen, hiába, jöhetett a hosszabbítás, szintén csökkentett létszámban.

Ráadás

Kiállítások, megbeszélések miatt állt a meccs a ráadás elején, majd Azari is kapott egy kisbüntetést, így 4 a 3-ban küzdhettek a Macik. A nagy helyzetet Becze hagyta ki, aztán szabálytalan volt, mehetett két percre. Még jött egy vendég időkérés, majd a folytatásban az 5 a 3 elleni játék, amelyben a hazai fórt, 64 perc 31 másodperc után Magosi döntött el.

Szombaton kupadöntő Miskolcon

A finálét szombaton 17.30-tól Miskolcon rendezik meg, ahol a DVTK ellenfele a MAC Budapest lesz, miután a szerda esti másik elődöntőben a fővárosiak hazai pályán 5-1-re legyőzték a Debreceni HK csapatát.

Jegyzőkönyv

DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi Acélbikák

1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0) – h.u.

Miskolc, 750 néző. V.: Halassy, Gangel (Váczi, Kormos).

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Láda B., Tuominen, Galanisz (1), Pavuk (1), Magosi 1 – Gőz, Vojtkó, Hajós, Tóth A., Miskolczi – Kuqali, Joe, Johnston, Toulmin, Sakaris – Popovics, Bernáth, Szopos, Ritó, Sági – Kiss B. (k). Vezetőedző: Douglas Bradley.

Dunaújvárosi Acélbikák: Duschek – Hudec, Ladygin, Dansereau, Cseter, Azari – Hüffner, Léránt, Becze, Borbás, Kaskov – Lévai, Magosi E., Németh, Odnoga, Tanka – Koitmaa (k). Vezetőedző: Heikki Malkia.

Kiállítások: 14 perc+végleges fegyelmi (Sakaris), ill. 22 perc+végleges fegyelmi (Dansereau).

Douglas Bradley: – Örülök, hogy meg tudtuk nyerni ezt az elődöntőt. Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, mind a két csapat kiválóan játszott.

Heikki Malkia: – Ma nagyon jó teljesítményt nyújtott a csapat, sajnálom, hogy nem sikerült döntőbe jutni. Ilyen bíráskodást korábban nem tapasztaltam.

