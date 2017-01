Ligakupa: Orosházán az MKC

Orosházi FKSE – Mezőkövesdi KC (Orosháza, kedd, 17.00)

Janó Pál, a Mezőkövesdi KC vezetőedzője: – Orosházán is mindent megteszünk azért, hogy jól játsszunk. Ellenfelünk hasonló erősségű csapat, mint a Vác vagy a Cegléd, nem számítok könnyű csatára, otthon karakteresek. Darko Trivkovic vállsérülése miatt nem játszhat, rajta kívül mindenkinek szeretnék lehetőséget adni. Ezen a héten három mérkőzést is játszunk, kulcskérdés, mennyire tudjuk kipihenni magunkat, de most erre a meccsre koncentrálunk. Nem szeretnénk számolgatni a továbbjutást illetően, számolgassanak mások.

A Ligakupa B-csoport állása

1. Váci KSE 6 4 1 1 175-144 9

2. Mezőkövesdi KC 5 4 1 – 143-118 9

3. Orosházi FKSE 3 2 – 1 82-76 4

4. Ceglédi KKSE 6 2 – 4 144-162 4

5. PLER-Budapest 6 – – 6 146-190 0

