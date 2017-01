Legfontosabb dolog az egyensúly Vadna életében

A „születésnapi évben” több rendezvénnyel készülnek, amelyekkel tovább színesítik az amúgy is gazdag kulturális és közösségi életet. A rendezvényszervező Göőz Pál Művelődési Ház munkatársai szeretettel várják majd a helyi lakosok mellet az érdeklődő látogatókat is.

Élhetőbb, lakhatóbb

– Nevezhetjük felkészülési évnek 2016-ot, mert a fejlesztések szempontjából nem történtek „látványos” dolgok, de a képviselő-testület kijelölte a fejlesztési irányokat, elkészíttette a terveket, benyújtotta pályázatait, amelyeket sajnos eddig nem kísérte siker – mondta Bencze Péter, Vadna polgármestere.

– Egy részét elutasították, másik részét még nem bírálták el, tehát nem tudunk beszámolni uniós támogatásokról. A legfontosabb szempont az élhetőbb, lakhatóbb településkép kialakítása. Ennek érdekében elbírálás alatt van két középületünk, a községháza és az óvoda energetikai korszerűsítésére benyújtandó pályázatunk. Ez előremutató, hosszú távú fejlesztési terv, mert a rezsin megtakarított pénzt más korszerűsítésekre tudnánk fordítani.

Azt is megtudtuk, hogy az óvodához még egy „bővítés” kapcsolódna, szeretnének egy mini bölcsődét kialakítani. „Bár kis település vagyunk, de szerencsére lenne rá igény” – tette hozzá a polgármester.

– Vadnán van vízimalom és a hegyen a várrom, melyekhez kapcsolódóan belevágtunk tavaly egy nagy, „Csodamalom – Csoda Vár” elnevezésű projektbe – folytatta Bencze Péter. – Ez egy határon átívelő közös pályázat, melyben a szlovák partnerünk a testvértelepülésünk Várhosszúrét. A célja a határ menti turisztika fellendítése, illetve hogy megőrizzék az utókornak a településeken lévő régi, elsősorban épített értékeket. Sikeres elbírálás esetén ebből nálunk a malom belső felújítása történne meg – külső rekonstrukción már korábban átesett – és szeretnénk működőképes állapotba hozni. Nemrégiben volt nálunk egy szakember, aki megnézte és azt mondta, hogy a régi szerkezet, a gőzgépes gépészet 90 százaléka megvan, tehát abszolút reális és kivitelezhető ez az elképzelés. Ezt jeles napokon, illetve a turisták számára be is indítanánk, és ha híre menne, biztosan vonzaná a látogatókat. A vadnai várromnál korábban már kialakítottunk egy emlékhelyet, amihez egy kitáblázott sétány vezet fel. Most tanösvényt szeretnénk hozzá kialakítani, valamint egy „lovagi” akadálypályát egy önkormányzati területre a malom mellett kialakítani.

A „Csodamalom – Csoda Vár – Kézműves Tábor” program csak látszólag kötődik a két kistelepüléshez. A közvetlen célon túl – középkori épületek megmentése az utókor számára – ide szeretnénk csalogatni a látogatókat, turistákat, érdeklődő kiránduló családokat. Ha már eljönnek hozzánk, bemennek a Vadna Parkba, ellátogatnak a Bán völgyére, végignézik a Sajó völgye látványosságait. A sikeres pályázatot követő turisztikai kiadványban, terveink szerint felsoroljuk a környékbeli nevezetességeket, látnivalókat, illetve szálláslehetőségeket Aggtelektől Szilvásváradig.

Ez tehát egy térségi projekt, amely turisztikai hatással lehet a szűkebb hazánkra, a Bán–Sajó völgyére is. Ezért már megéri felhívni a figyelmét a döntéshozóknak, emlékeztetni őket, hogy a „borsodi régióban” is vannak támogatható ötletek.

– ÉM-PA –

Jól működő, hasznos

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a 2017-es közmunkaprogramban a terveik szerint 60 ember fog részt venni: „Nálunk ezt évek óta jól működőnek és hasznosnak tartom. Egyértelműen látszik a munkájuk eredménye a faluban a járdák és vízelvezetők építésétől kezdve a parkok létrehozásáig, a közterületek rendben tartásáig.”

A község vezetője büszke arra, hogy célirányos tervezésnek köszönhetően a Start Közmunkaprogramnak értékteremtő, falufejlesztő hatása van és bírja a lakosok támogatását.

