A városgazda hómunkásainak egy hét alatt sem sikerült megtakarítaniuk a várost

A szerdai plusz egy fok valamennyit segített abban, hogy a hótól megtisztuljanak Miskolc útjai. De persze rontott is a helyzeten, mert ahol nem sikerült eltakarítani a havat – jelzem, elég sok helyen –, vagy csak kupacba rakták a fehér csapadékot, ott leginkább latyak, tócsa keletkezett. Csodákra az időjárás sem volt képes, mint ahogy a városgazda hómunkásainak, gépeinek sem sikerült közel egy hét alatt megtakarítaniuk a várost. Mint arról már kedden is beszámoltunk, elég felemás a helyzet Miskolcon, hiszen több utcában is azt látni, az egyik oldalon tiszta a járda, míg a másikon jeges, jégbordás, látszik, takarítva nem volt, csak a gyalogosok járták ki.

A hóhelyzetre való tekintettel ingyenes vasárnapig a parkolás. Koczák Szilvia

Maguk járták ki

A legtöbb panasz azonban a parkolók kapcsán érkezett szerkesztőségünkbe, a belvárosban még szerda délelőtt is több olyan akadt, ami szinte biztos, nem látott hómunkást. Az egyik ilyen az Antall József tér – a belvárosban –, ahol jól látszik, az autósok maguknak járták ki a parkolóhelyet, de a legtöbbre – jó esetben – csak a felgyülemlett hókupacokon keresztül lehetett beállni, rossz esetben fennakadni. A téren az út is, ahol a gyalogosok közlekednek – illetve közlekedhetnének – jeges, havas volt tegnap.

Ugyancsak a belvárosban maradt szinte takarítatlanul a bazártömbi parkoló, igaz, itt hó nélkül sem jobb a helyzet (Erről már többször írtunk. – A szerk.). Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az Erzsébet téri parkoló viszont tiszta, ott látszik, napokkal ezelőtt eltakarították a havat, azt az autósok tudják használni.

A katasztrofális parkolóhelyzet kapcsán többekben felmerült a kérdés, ha a városgazda nem tudja kitakarítani, akkor most miért is kell pénzt fizetni a szolgáltatásért. A közösségi oldalakon többen is háborogtak amiatt, hogy nem elég, hogy a hóbuckák tetején álló autók után díjat kell fizetni, de még büntet is a parkoltatócég, ha valaki rossz helyre áll. Márpedig jó helyet nehezen találni a hó miatt.

Busszal is nehéz

Azoknak sem volt könnyebb, akik autó helyett a tömegközlekedést választották. Egyik olvasónk írta: „A buszmegállók állapota is botrányos, a Búza téren, a Tiszai pályaudvar felé – a város egyik legforgalmasabb megállójában – a buszmegálló közepére van hányva a hó. Még én is nehezen tudok átvergődni rajta, az idős emberek pedig szinte segítség nélkül le se tudnak szállni a buszról, mert a hókupacok közepére kell lelépniük.”

Mások arról érdeklődtek, mikorra várható, hogy az avasi lépcsők járhatóak lesznek. Panaszosunk képeket is mellékelt, ezeket az Áfonyás utcai lépcsősorról készítette, öt nappal a hóesés után. A fotón jól látszott, hogy a lépcsősort teljes egészében hó borította még szerda reggel is, a lépcsőfokok eltűntek, egybefüggő meredek, jeges domb volt az Áfonyáson.

Kimentünk a helyszínre, akkorra már az utca mindkét oldalán le volt takarítva a lépcsősor, az alján pedig éppen dolgoztak a hómunkások.

Kezelni kell

Természetesen a Miskolci Városgazda Kft.-nél is újra érdeklődtünk a hóhelyzetről. A válaszuk most az volt: „Ilyen mennyiségű lehullott hónál és ilyen hőmérsékleti viszonyok között több alkalommal és folyamatosan kell kezelni a városi területeket. Ez azt jelenti, hogy a város takarítandó területeinek három-négyszeresét kell folyamatosan kezelni.”

Elengedik a bírságot

Hétfőn már kérdeztük arról az illetékeseket, miért nem díjtalan most a miskolci parkolás, de nem kaptunk választ. Szerdán újra kérdeztük, mire közlemény érkezett, amiben az áll: Miskolc polgármestere, Kriza Ákos – a hóhelyzetre való tekintettel – elrendelte, vasárnapig minden önkormányzati parkoló ingyen használható a városban.

Sőt, azoknak, akiknek szerdán parkolóbírságot kellett fizetniük, a Városgazda Kft. – méltányossági alapon – elengedi a bírság összegét.

– Szántó Rita –

