Jó volt a második és a harmadik harmad, a Bikák és a Macik ezúttal is nagy csatát vívtak

Gyors hazai gól

Tapogatózó játék után először az Acélbikák jutottak emberelőnyhöz, a 7. percben ugyanis Johnston bottal akasztásért kapott kisbüntetést. A fórt nagyon gyorsan kihasználta a hazai gárda: Ölander passzát Hruby közelről tessékelte a kapuba (1-0). A piros-fehérek nagyobb sebességre kapcsoltak, erőteljes támadásokat vezettek, és amikor csak tehették, megcélozták a kaput, de erőfeszítéseiket nem koronázta siker. A 14. percben Lencsés gáncsolásért kapott százhúsz másodperces „pihenőidőt”, a Macik azonban ezt nem tudták egyenlítésre váltani.

A második harmad miskolci góllal kezdődött. A csatár Galanisz hozta átadását a védő Leppanen távolról váltotta be (1-1). Később felgyorsultak az események: a 27. percben Tóth A. szólózott (1-2), majd alig több mint két perc múlva Becze (aki egykor Miskolcon is korongozott) szemfüles volt, középről egalizált (2-2). A 31. percben Dansereaut bottal akasztásért jutalmazták 2 perccel, de mivel Magosi B.-t is kiültették, így a mezőnyben négy a négy ellen küzdöttek az együttesek. A 36. perc Azari kiállítását hozta, és ekkor elérkezettnek látta az időt a Jegesmedvék gárdája arra, hogy átvegye a vezetést. A harmadik soros Johnston korongját az „elsős” Magosi B. értékesítette (2-3). A második szünet előtt még Hruby, majd Gőz, végül pedig Leppanen megmozdulását látták szabálytalannak a játékvezetők. A mérkőzés és a 3 pont sorsa az 53. percben dőlt el. Ekkor a vendégek tiszta harmadik „vonala” produkálta magát. Colin és Johnston segédkezett a magas termetű Toulminnak, aki bevette a hálót (2-4), ezzel pedig végleg elvette a kedvét a Duna-partiaknak. A hajrában időt kértek a Bikák, levitték a kapusukat, így Magosi B. összehozta „kegyelemdöfést” is (2-5).

A húsz perc után belelendülő borsodiak a második és a harmadik harmadban jeleskedve megérdemelten győztek.

ÉM-KT

Jégkorong: a tények

Dunaújvárosi Acélbikák – DVTK Jegesmedvék 2-5 (1-0, 1-3, 0-2)

Dunaújváros, 600 néző. V.: Varjú, Vas (Muzsik, Tichon).

Dunaújvárosi Acélbikák: Koitmaa – Hruby 1, Ölander (1), Cseter, Dansereau, Azari – Hudec (1), Ladygin, Borbás, Becze 1, Nagy M. – Lencsés, Hüffner, Léránt, Odnoga, Tanka – Lévai, Magosi E. – Duschek (cserekapus). Vezetőedző: Heikki Malkia.

DVTK Jegesmedvék: Adorján – Láda B., Leppanen 1, Magosi B. 2, Galanisz (2), Sági – Gőz, Vojtkó, Hajós, Tóth A. 1, Pavuk – Kuqali, Colin (1), Johnston (2), Miskolczi, Toulmin 1 – Bernáth, Albert T., Popovics, Szopos, Ritó László – Kiss B. (cserekapus). Vezetőedző: Douglas Bradley.

Kiállítások: 10, ill. 12 perc.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA