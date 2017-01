„Amíg hasogatják a fát, amit viszek, addig is kimelegszenek, nem kell annyira ráfűteni. Most azonban alig győzöm. Az állandó kuncsaftok egyfolytában nyaggatnak, kell a fa. Azonban én sem tudok többet vinni egyszerre, mint amennyi van. Mostanában azonban szelektálok a vevők között, még akkor is, ha ebből néha sértődés van, hogy hiába kér valaki a múlt héten, amikor azt mondom neki, csak két hét múlva tudok. Ilyenkor el is mondom, miért. Rengeteg szegény vevőm van, akik nem tudnak előre egész télre való fát megvenni. Néhányukról tudom, majdnem a fagyhalál szélén vannak. Viszem a fát, belépek a házba, a lehelet meglátszik, a kisgyerekek is nagykabátba, takaróba burkolózva ülnek a székeken. A szívem facsarodik el, van, akinek hitelbe hagyom ott a fát. Becsületből is meg fogja fizetni, de most nem tud. Nekem most ők a fontosabbak. Igazam van?”

A választ már nem várja meg, aznap még négy-öt olyan fuvarja van, ahol mindennél jobban várják a fát.

– Bánhegyi Gábor –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA