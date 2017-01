Megtalálták

És itt most a hangsúly az MSZP-n van, mert szó sincs arról, hogy az ellenzék talált volna egy közös jelöltet, vagy hogy az ellenzék baloldali része állna be egy ember mögé. Botka Lászlót most kitolták a kéményen a szocialisták, a maguk részéről itt be is fejezik a történetet, a szegedi polgármester intézze, amit ilyenkor intéznie kell. Azaz üljön le az ellenzéki pártokkal egyezkedni jelöltállításról, programról (ha van olyan, mert ez egyelőre nyomokban sem látszik). Rátolták Botka Lászlóra, próbáljon megegyezni Gyurcsány Ferenccel, aki erősen szeretne visszatérni a nagypolitikába, az MSZP-s miniszterelnök-jelölt viszont ezt nem szeretné. Azaz elkezdődik az a huzavona, ami miatt a 2014-es választáson sem sikerült komoly erőt képviselnie a baloldalnak, és úgy néz ki, ezúttal sem fog, mert Gyurcsány nem az a személyiség, aki felteszi a kezét és a nagy cél érdekében visszavonul, hiszen meg van győződve arról, nélküle nem lehet sikeres baloldal.

Miután a Jobbikkal való együttműködést egyelőre a baloldal teljes mértékben kizárja, a jelenlegi kormányerőknek nincs okuk az aggodalomra, szépen dőlhetnek hátra.

– Bánhegyi Gábor –

