Gyásznap után…

És ezúttal bátran kijelenthetjük, hogy politikai hovatartozás nélkül. Mert abban nincs értelme politikai pró és kontrákat keresni, ha értelmetlenül meghal bármennyi fiatal. A felelős keresése a hatóság feladata, kevés helye van ilyenkor a hatalom adta túlbuzgóságnak, a helyzet öntörvényű túlgondolásának, a korai következtetéslevonásnak.

Nemzeti gyásznap volt a tegnapi. És a gyásznapnak is megvan a maga szerepe. Az egész ország emlékezett az áldozatokra, az értelmetlen halál elszenvedőire. Az ilyen napoknak – természetszerűleg – megvan a maga nevelő-­oktató szerepe is. Az ilyen helyzeteken keresztül – ha már megtörténtek – példát is lehet mutatni önfeláldozásból, áldozatvállalásból. Mert erre is okot, lehetőséget adott a tragikus tömegszerencsétlenség. Szükség van persze a következtetésekre és az olyan intézkedésekre is, amelyek azt célozzák, hogy ne történhessen meg újra ilyen. Ezzel talán várhatunk…

– Szaniszló Bálint –

