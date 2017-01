Játékosan hozzák közel a tudományt a diákokhoz a Miskolci Egyetemen

– Igyekszünk nemcsak a megye, hanem az ország minden lehetséges középiskolájával jó kapcsolatot kialakítani. Ez nem csupán a száraz információátadást jelenti, hanem interaktívvá tesszük a bemutatást.”

Játékos formában próbáljuk felkelteni a diákok figyelmét.” dr. Mende Tamás

„Az Anyagtudományi School-Túra sorozatunk ékes példája ennek, játékosan, érdeklődést felkeltő módon mutatjuk be az anyagok viselkedését. Egy-egy ilyen bemutatón kiderül, hogy ki az, aki igazán érdeklődik az anyagtudomány iránt. Nemcsak a végzősöket szólítjuk meg ilyen módon, hanem az alsóbb évfolyamosokat, sőt időnként már az általános iskolásokat is” – mondta a szakember.

Jó választás kell

„Lényeges, hogy jól válasszanak hivatást a fiatalok, hiszen ha jól választanak, akkor negyven évig nekik lehet jó napjuk, ellenkező esetben viszont a főnökeiknek lesznek azok a napjai…”

Hallgatói vélemények a képzésről

Vincze Fanni Virág

Duális képzésben résztvevő (Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft.), 2. évfolyamos anyagmérnök hallgató.

„A lehető legjobb döntés volt a Műszaki Anyagtudományi Karon a járműipari öntész duális képzést választani. A Nemak Győr Alumíniumöntödében kiváló mérnököktől szerezhetünk gyakorlatot már az első félévtől. A már végzett mérnökök segítik az egyetemi tanulmányainkat, illetve fémipari alapismeretekkel is bővítik a tudásunkat, ami hagyományos képzésű gimnáziumból érkezve kifejezetten hasznos számomra. Ez a fajta képzés remek lehetőséget nyújt, hogy a diploma megszerzése után kellő tapasztalattal rendelkezzünk a karrierünk megalapozásához.”

Mester Enikő

Hagyományos rendszerű képzésben résztvevő, 2. évfolyamos anyagmérnök hallgató.

„A Műszaki Anyagtudományi Kar másodéves hallgatójaként elmondhatom, hogy eddigi tapasztalataim alapján a mi karunk kifejezetten értékeli a tehetséget és a tudni akarást, ezáltal nem engedi elveszni azokat az embereket, akik tényleg komolyan gondolják a leendő hivatásukat. Az oktatók minden lehetséges támogatást felajánlanak, és a kezdetektől szívesen fogadnak diákokat különböző projektekben. A Hallgatói Önkormányzat képviselőjeként az ösztöndíj-lehetőségekről is csak pozitívan számolhatok be, a tanulmányi ösztöndíjon kívül is több módon jutalmazzuk (valamint az egyes intézetek is) a jó tanulókat és az aktív, közösségi munkát végző hallgatókat. A selmeci diákhagyományoknak köszönhetően a diákok között is nagyon jó viszony alakul ki és a felsőbb évesek sok hasznos tippel és jegyzettel tudnak segíteni.”

Kocsis Vivien

Duális képzésben résztvevő (Modine Hungária Kft.), 1. évfolyamos anyagmérnök hallgató.

„A duális képzést azért tartom fontosnak, mert az egyetemi tanulmányok mellett szakmai képzést is kapok: belelátok egy gyár valós működésébe, a termelési folyamataiba, a mérnökség munkájába, ami által én is folyamatosan fejlődök. Partner­vállalatként azért választottam a Modine Hungária Kft.–t – amely már 26 éve van jelen Mezőkövesden mint autóipari beszállító –, mivel itt a gyártás csúcstechnológiás gyártógépekkel folyik és az iskolai tanulmányaimat folyamatosan figyelembe veszik a céges gyakorlat tervezése során. Úgy vélem, a duális képzés segít nekem jobban megérteni, elmélyíteni az iskolában szerzett elméleti tudást valós ipari környezetben.”

Sándor Zoltán Barnabás

Duális képzésben résztvevő (Takata Safety Systems Hungary Kft.), 1. évfolyamos anyagmérnök hallgató.

„Örülök, hogy a duális képzést, valamint a képzés keretében ezt a kart és a Takatát választottam. A vállalatnál eltöltött idő lehetőséget ad arra, hogy a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható tudásra és tapasztalatra tegyek szert. Az elméleti ismeretek megszerzése mellett élvezem, hogy valódi problémákat kell megoldanom és van lehetőségem megismerni egy ipari cég mindennapjait.”

Kitűnő lehetőséget kínál a jövő mérnökeinek a műszaki anyagtudományi képzés.

Látványos természettudományos kísérletekkel egybekötött bemutatót tartott csütörtökön az Anyagtudományi Kar.

