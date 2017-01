Hétfőtől már fizetni kell a parkolásért Miskolcon

Az elmúlt hétvégi kétnapos havazás után a hét közepéig sem sikerült megtisztítani a városi parkolókat Miskolcon. Éppen ezért szerdán dr. Kriza Ákos polgármester elrendelte, hogy vasárnapig ne kelljen fizetni a szolgáltatásért a városban. A vasárnap azonban elmúlt, itt a hétfő, mi pedig kíváncsiak voltunk, mától miért kell majd fizetnünk. Vasárnap szétnéztünk Miskolcon, és hazudnánk, ha azt állítanánk, az elmúlt napokhoz képest semmit nem változott a helyzet. Igaz, szombaton az időjárás is besegített, de a főutcán a városgazda vasárnap is dolgozott, a hókupacokat szállították el. A Városház téri kavicsos parkoló is rendben volt, és a Bazártömbnél is azt láttuk, dolgozhattak a hómunkások. Igaz, erős volt a kontraszt, hiszen a szomszédos magánparkolókban azért kevesebb nyoma volt a hónak, ezekben valamiért sikeresebb volt a hótakarítás.

„Már így is jobb a helyzet, mint volt, de igazából itt a hóhelyzet már nem oszt, nem szoroz” – mondta Kelemen Éva vasárnap a bazártömbi parkolóban. Szerinte ugyanis az egész területre ráférne egy alapos felújítás, mert ha nincs hó, akkor is sárban, koszban lehet csak közlekedni. Arra is panaszkodott, hogy a Nagy Imre utcai körforgalomnál nem sikerült egy hét alatt sem eltüntetni a jégbordákat: „A kocsi csúszik, de a gyalogosoknak is balesetveszélyes.”

Változatlan

Az Antall József téren azonban cseppet sem javult a helyzet az elmúlt napokhoz képest. Egy-két parkolóhely megszabadult ugyan a hótól, de a legtöbb autó a csaknem 30 centis, megfagyott hóbuckán áll. Igaz, ez egy elég forgalmas parkoló, elképzelhető, hogy az éjszakára is ott hagyott autók miatt nem tudták tisztítani. De igazából az úton, ahol a gyalogosok is közlekednek, ott is jeges, jégbordás a felület. Az egyik ott lakó szerint azt azért egy csákánnyal fel lehetett volna törni.

– N. Szántó Rita –

Nem idegesítette magát

„Én magam szabadítottam ki ezt a helyet az autómnak. Nem akartam, hogy összefagyott hókupacon álljon” – mesélte egy férfi a belvárosban. Hozzátette: az persze bosszantó, amikor más beparkol az ő helyére, de megérti autóstársait, hiszen csak most kezd megoldódni valamennyire a parkolási helyzet. „Ami itt a belvárosban volt az elmúlt héten, az katasztrófa, mi lehetett a külterületeken. De még most is hókupacokat kerülgetünk, jeges az út. Nem is idegesítem magam…” – legyintett.

