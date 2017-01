Hetek óta a gólgyártás a Jegesmedvék legnagyobb erőssége

A Macik szombaton este az SC Csíkszeredát fogadták és a várakozásoknak megfelelően nagy különbséggel diadalmaskodtak.

Gyors góllal

Az elmúlt hetekben általában pár másodperc is elég volt a miskolciaknak ahhoz, hogy megszerezzék vezetőtalálatukat, ezúttal azonban egy picit többet vártak és „csak” a 2. perc végén jutottak fórhoz, ekkor Johnston (akiről később kiderült, hogy a meccs legjobbja lett) talált a kapuba (1-0). Lendületben maradtak a hazaiak, akik a 12. percben ismét Johnston révén voltak eredményesek (2-0), majd nem sokkal később Moldován közelről szépített, de csapata ezzel el is lőtte puskaporát (2-1). A második harmadban folytatódott a „hagyomány”: mindössze 12 másodperc kellett Magosinak ahhoz, hogy emberelőnyben növelje együttese előnyét (3-1). Ettől kezdve sem változott a játék képe, bár arról szó sem volt, hogy túlságosan erőlködtek az alakulatok. A Jegesmacik nem idegeskedtek, az alkalomra vártak, a romániai társaság pedig egyszerűen nem tudott mit kezdeni önmagával, meggyőződés nélkül próbálkozott, a siker legcsekélyebb esélye nélkül. Némi izgalmat csak Papp Sz. okozott, aki a támadóharmadban elterült, majd mozdulatlanul feküdt, ápolták és végül a saját lábán korcsolyázott a kispadra. A 40. percben – 52 másodperccel a szakasz végét jelző dudaszó megszólalása előtt – a szemfüles Sakaris bevágta a negyediket (4-1), így a találkozó pontelosztása már ekkor eldőlt.

Kétszer „tévéztek”

A harmadik játékrészből csak 60 másodperc pergett le, amikor az első sor jeleskedett: Galanisz és Magosi asszisztálásával Pavuk alakított egyet az eredményjelző táblán (5-1). A 47. percben emberelőnybe kerültek a Macik, de mivel a vendégek nem értek a koronghoz, Kiss B. kiszaladt és hat mezőnyjátékos percekig rohamozta a csíkiek kapuját. Jöttek az érdekességek: egy gólt megadtak a videó megtekintése után, egyet elvettek, aztán kétszer is öt DVTK-játékos állt szemben három csíkivel szemben. Az 50. percben Hajós lopta a távolságot, majd kilőtte a bal felső sarkot (6-1), aztán Miskolczi váltott be egy kettős fórt (7-1), Valchar pedig begyűjtötte csapata szépségtapaszát: emberhátrányban állította be a végeredményt (7-2). Az erőtől duzzadó, jó formában lévő borsodi alakulat ismét jó teljesítményt produkált, emberelőnyben is ügyeskedett (csaknem egy harmadnyi időt, 18 percet korongozott fórban), így alaposan megszolgálta azt, hogy 3 ponttal gazdagodjon.

A DVTK Jegesmedvék együttese ma 18 óra 30 perctől a miskolci jégcsarnokban a Dunarea Galati gárdájával méri össze tudását.

Jegyzőkönyv

DVTK Jegesmedvék – SC Csíkszereda 7-2 (2-1, 2-0, 3-1)

Miskolc, 900 néző. V.: Varjú, Gangel (Kormos, Sipos).

DVTK Jegesmedvék: Kiss B. – Láda B. (1), Leppanen (1), Magosi 1 (1), Galanisz (1), Pavuk 1 – Gőz (1), Vojtkó (2), Hajós 1, Tóth A., Miskolczi 1 – Colin (1), Tuominen, Johnston 2 (1), Sakaris 1 (1), Toulmin (1) – Bernáth, Popovics, Szopos, Sági, Ritó – Adorján (cserekapus). Vezetőedző: Douglas Bradley.

SC Csíkszereda: Onodi – Wood, Salló, Antal Zs., Valchar 1 (1), Bíró T. – Korenko, Papp Sz., Farkas T., Antal N., Molnár Zs. – Campbell, Gecse (1), Moldován 1, Solarev (1), Geréb – Bors, Orbán, Egyed – Ruczuj (cserekapus).

Kiállítások: 8, ill. 26 perc.

Douglas Bradley: – Végig nyomás alatt tartottuk ellenfelünket és ezúttal emberelőnyös helyzeteinket is eredményesen használtuk ki. A fiúk betartották a taktikai utasításokat, így elégedett vagyok.

Leo Gudas: – Negyven percig jól játszottunk, az utolsó harmadban azonban az emberhátrányos helyzeteinket rosszul oldottuk meg. Jobbak voltak a hazaiak, sikerükhöz nem férhetett kétség.

