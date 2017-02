Galambok: mit tesz a hivatal?

Óránként kell seperni a galambürüléket a Széchenyi utca 64. szám alatti társasház függőfolyosóján, olyannyira elszaporodtak a környéken a galambok. Felelevenítettük, hogy egy évvel korábban a szomszédos házak – Széchenyi utca 60., 62. – kapcsán is beszámoltunk szinte hajszálra hasonló problémáról, ami arra utal, hogy azóta sem javult a helyzet a környéken.

Megérkezett a válasz

A Miskolci Járási Hivatal Nép­egészségügyi Osztályához fordultunk, akik részletes levelet küldtek válaszként, hogy mit tehetnek, akiknek kényszerűen együtt kell élniük a galambokkal, és milyen jogszabályi lehetőségeik vannak a probléma orvoslására. Részletekbe most nem bocsátkozunk, legyen elég annyi: a különféle galambriasztó (a lakók szerint hatástalan) eszközökön túl közérdekű bejelentéssel élhetnek, de a védekezéshez szükséges költségeket a tulajdonosnak kell állnia.

A témában további kérdéseket küldtünk a hivatalnak, amelyekre most kaptunk választ. Többek között kérdeztük, hogy történt-e bejelentés náluk az elmúlt időszakban, és ha igen, akkor milyen intézkedést hoztak. A nép­egészségügyi hivatal válaszából kiderült, két alkalommal érkezett írásos bejelentés lakókörnyezetben elszaporodott galambok ügyében – a levélírók panaszolták, hogy a lakók etetik a galambokat –, ám mivel az ügy a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik, így a bejelentéseket továbbpasszolták a városházára. Arról, hogy történt-e intézkedés, nem tudnak a nép­egészségügyi osztályon. Írják még, hogy nyolc alkalommal jelezték nekik telefonon, hogy elszaporodtak a galambok, ők minden esetben eljuttatták a panaszosoknak azt a tájékoztatót, mint amit lapunknak is: azt, amire a cikk elején utaltunk. A levélben megjegyzik még, hogy a Széchenyi utca 60., 62., 64. szám alól nem érkezett hozzájuk bejelentés.

Kérdeztük, mennyibe kerülnek szerintük a galambok távoltartásához szükséges műszaki megoldások, de azt írták, erről nem rendelkeznek információval. Azokra a kérdésekre, miszerint kezdeményeztek-e eljárást, nem kaptunk választ. Mint ahogy arra sem, hogy mivel nem tűnik hatékonynak a védekezés, felvetődött-e esetleg az igény a jogszabály módosítására.

ÉM-HM

Héjának hitte magát

A madármentők Facebook-­oldalán olvasható az alábbi történet. A katasztrófavédelemtől kapták a hívást: Miskolcon, a Széchenyi 58 alatt egy nagy ragadozómadár van az épület aknájában. Autóba ültek. Kiérkeztek a helyszínre és az aknában egy hatalmas tojó egerészölyv csücsült. Mellette több galambtetem is hevert. A madarat nagyon jó kondiban, de kisebb sérülésekkel a szárnyán fogták be. A begye tele hússal, és majd szétcsattan az izomtól. „Mi is elcsodálkoztunk azon, hogy Miskolc belvárosában egy ölyv galambokra vadászik. A fiatal tojó ölyv majdnem héjákat megszégyenítő módon vadászhatott a városi galambokra, de az aknából már nem tudott 10-20 métert felfelé repülni. A galambok az egyik legjobb repülő madarak, hozzájuk képest egy ölyv lassúnak és lomhának számít. Bár egy héja innen simán kirepült volna, neki már nem sikerült.” A sérülései miatt beszállították a mentőállomásra. A mentők megköszönték a bejelentőnek a hívást.

