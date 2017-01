Galambgond Miskolc belvárosában: régi ügy, de…

Óránként söprik a galambürüléket a főutcai üzlet bérlői – írtuk előző cikkünkben. A Széchenyi utca 64. szám alatt nem könnyű az élet, olyannyira elszaporodtak a madarak: „szinte nincs nap, hogy ne kelljen galambtetemet is összeszednünk, próbálkoztunk már galambriasztóval is, ám hiába, nem csökkent a számuk.” A cikkben idéztünk a megyei kormányhivatal nép­egészségügyi főosztályának (ÁNTSZ) a panaszra reflektáló válaszából is, amiből kiderül, rendelet és törvények szabályozzák a galambok elleni védekezést.

Rendelet tiltja, de…

A hivatal a válaszában a takarításon túl különféle eszközöket ajánl, valamint kémiai, fizikai és biológiai riasztókat, mérget nem a másodlagos mérgezés veszélye miatt. Mindemellett figyelmeztetnek, hogy rendelet tiltja a galambok etetését.

Ennek hatékonyságával kapcsolatban azonban vannak kételyeink. Már csak azért is, mert kezünkbe került egy három éve, 2013 októberében lapunkban megjelent cikk is, amelyben ugyanerről a problémáról beszélnek a szomszédos, azaz a Széchenyi 60. és 62. számok lakói is. Ők is beszámoltak az óránkénti sepregetésről, kollégánk az egyik ház padlásán is járt, erről így ír a cikkben: „Leírhatatlan a látvány. Galambtetemek és madárürülék, amerre a szem ellát. Nyáron még a legyektől is tartani kell, melyeket a rengeteg ürülék vonz a házba.”

Körülnéztünk az interneten is, vajon mások milyen praktikákat ajánlanak a galambok elűzésére. Említik például a művarjút, amitől elvileg megijednek, bár kérdés, meddig, hiszen egy idő után megszokják. A vércsehangú riasztó sem mindig hatásos. A felszerelt tüskék a párkányt védhetik, de a tetőre már nem egyszerű felhelyezni. Egy szakember szerint nehezíti a problémát, hogy a galamboknak elég egy 10–15 centis párkány, máris fészket tudnak építeni, és februártól novemberig folyamatosan költenek.

Gyűjtsük be a sólymoknak

Ő is fontosnak tartja, hogy ne etessék őket, ha éhesek, kevesebb a szaporulat is. Szerinte hatásos lehet a madarak befogása, majd mezőgazdasági területekre szállítása, ahol természetes ellenségük, a sólyom tizedelheti őket. (Csak kérdés, ki kezd hozzá a begyűjtésükhöz.)

A népegészségügyi osztály lapunknak jelezte, közérdekű bejelentéssel élhetnek feléjük a panaszosok, de a védekezéshez szükséges költségeket a tulajdonosnak kell állnia.

Szerdán további kérdésekkel fordultunk a hivatalhoz, többek között kérdeztük, hogy intézkedtek-e, és ha igen, mikor és főként hogyan a közelmúltban. Azt is kérdeztük, hogy merült-e fel igény arra, hogy kidolgozzanak valamiféle hatékonyabb védekezési módot. Ha megkapjuk a válaszokat, vissza­térünk a témára.

