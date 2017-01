Figyeljünk, hogy a fagyott hó ne vágja el a gumialkatrészeket

Sajnos sok helyen nyomvályúk alakultak ki az utakon és komoly károkat okozhatnak személyautónkban a magas jégbordák, amelyek egy-egy szerencsétlen tolatásnál vagy manővernél akár a lökhárítót is letépheti járművünkről. A sérülések egy-egy sok milliós autónál akár 100 ezer forint is lehet.

Mire figyeljünk

– Figyeljünk oda a műanyag alkatrészekre is az autónk alján – hívta fel a figyelmet Kovács Zoltán autószerelő mester. – A motorvédő, kerékjárati burkolatra például, amit le is téphet a megfagyott hó. Különböző elektromos alkatrészek is veszélyben vannak, amik a futóműbe vannak bekötve (pl. az ABS-egységek). Arra is oda kell figyelni, hogy a fagyott hó ne vágja el a gumialkatrészeket. Ezek a kőkeményre fagyott jégbordák, nyomvályúk elvághatják a gumitömlőket, de szerencsétlen esetben ki tudják hasítani a féltengely csuklókon lévő gumiharangokat. Ha a féltengelyből a zsír kiverődik, nagy bajt okozhat, hiszen a helyére bekerül a por és a sár. Az „felfalja” az alkatrészeket, és bizony a csere 100 ezer forintba is kerülhet.

A szakember szerint mindezt megelőzhetjük egy pár ezer forintos gumiharangcserével – már ha időben észrevesszük a bajt.

– Amint tehetjük, nézessük meg autónkat és ellenőriztessünk mindent, ami gumi, így a fékcsöveket és szilenteket is – javasolta. – Ugyanakkor, aki teheti, ilyenkor is mossa le autóját, ne várja meg a jobb időt, hiszen az utakra került szóróanyag ugyancsak nem tesz jót autónknak.

