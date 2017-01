Felvételi: csak nyugi, semmi izgalom!

– Ne kapkodjanak, először mindig a számukra legkönnyebb feladatokat oldják meg, és előző nap pihenjék ki magukat – szólnak a tanári jó tanácsok azoknak a diákoknak, akik szombaton központi szóbeli, írásbeli fel­adatlapokat írnak valamelyik gimnáziumban vagy szakgimnáziumban. Délelőtt 10 órától a nyolcadikosok, valamint a 6 vagy 8 osztályos gimnáziumi képzésre jelentkező hatodikosok és negyedikesek ragadnak tollat, hogy számot adjanak eddig megszerzett tudásukról, és persze azzal a vággyal, hogy bejussanak az általuk választott oktatási intézménybe.

A diákok hagyjanak elég időt a szövegalkotásra.” Gergely Lászlóné

45 perc alatt

Középiskolai tanárokat kértünk meg arra, adjanak néhány hasznos tanácsot a felvételiző diákoknak, hogy a lehető legjobban sikerüljön az írásbelijük.

A szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnáziumban Gergely Lászlóné, a magyar munkaközösség vezetője vállalta a feladatot. Elárulta, náluk most lesz először központi írásbeli, hiszen ettől az évtől minden gimnáziumban kötelező a megméretés ezen módja, de a nyolcadikosoknak az elmúlt hetekben tartottak a pedagógusok felvételi előkészítő foglalkozásokat.

Elöljáróban elmondta: a magyar- és a matematikateszt is 10 feladatból áll, 45 perc van a megoldásukra, a kettő között 15 perc szünet jár a felvételizőknek.

Ötletes és változatos

– A magyar-feladatlap szintre minden kérdése arra kíváncsi, hogy a diákok mennyire kreatívak, mennyire tudják hasznosítani az évek alatt megszerzett tudásukat – hívta fel a figyelmet a pedagógus. – Az elmúlt évek tapasztalata szerint szerepel a tesztben táblázat, behelyettesítés, sorrendbe állítás. Tehát többségében ötletes, változatos feladatokról van szó. Fontos, hogy a gyerekek pontosan értelmezzék, mikor mit kell csinálni, és pontosan azt végezzék el, amit a feladat kér.

Ez egyben méri a diákok szövegértési képességét is. Arra is figyelni kell, hogy az utolsó, tehát a 10. feladat szövegalkotás. Erre legalább 10-15 percet kell hagyni! – hangsúlyozta Gergely Lászlóné. – A szövegértési feladat különböző témákat ölel fel. Van, amikor a gyerekek általános műveltségére, tájékozottságára kíváncsi, máskor hétköznapi eseményekről kell írni, de olyan év is volt, amikor érvelniük kellett a diákoknak. Ennél a feladatnál az időbeosztáson kívül ügyelni kell az olvasható írásra és a helyesírásra is, hívta fel a figyelmet a pedagógus. Hozzátette: pénteken már nem érdemes tanulni, inkább pihenjenek a gyerekek.

Ne kapkodjanak!

A matematikatesztről Zsófiné Szendrey Erika matematikatanárt kérdeztük, aki a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium tanára. Általános tanáccsal kezdte: először lapozzák végig a gyerekek az egész feladatlapot, mert nem biztos, hogy az első feladat a legkönnyebb. Oldjanak meg mindent, amit biztosan tudnak, akkor kicsit megnyugszanak, és a következő percekre nem a kapkodás lesz a jellemző. Mert fontos az is, hogy a felvételizők ne kapkodjanak, hiszen akkor könnyen elszámolják a példákat.

– Inkább kevesebb jó megoldás szülessen, mint sok rossz – szól a hasznos tanács. A pedagógus felhívta a figyelmet arra is, hogy a diákok a feladatok megoldása során írják le a gondolatmenetüket, hiszen minden egyes képletért vagy részeredményért értékes pontok járnak. De azért is fontos ez, mert így könnyebben észreveszik az esetleges hibákat. Lényeges az is, hogy olvassák el többször, mi a faladat, és mindent teljesítsenek, ami abban található.

Tapasztalatai szerint a geometriai kérdések a legnehezebbek, az ehhez szükséges tudnivalókat még át lehet nézni pénteken, de sokat tanulni már nem érdemes. A pedagógus megjegyezte: a legtöbb gyereknek nincs ideje mind a 10 feladatot megoldani. Emiatt nem kell kétségbeesni, hisz a felvételinek épp az a célja, hogy kiderüljön, ki az, aki gyorsabban gondolkodik, pontosabban számol.

Fontosak a határidők

Érdemes figyelni a középiskolai felvételi eljárás legfontosabb időpontjaira.

Január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete. A nyolc-, hat-, öt- és négyosztályos középiskolák ezen a napon, délelőtt 10 órától tartják meg a központi írásbeli felvételit.

Január 26. Azok a diákok, akik a központi írásbeli vizsgára alapos ok miatt nem tudtak elmenni, és ezt igazolni is tudják, ezen a napon, 14 órától pótló írásbeli vizsgát tehetnek.

Február 9. Eddig a napig az összes felvételiző megtudja, hány pontot szerzett a központi írásbeli vizsgán.

Február 15. A középiskolai felvételi jelentkezési határideje.

