„Felemás” hóhelyzet Miskolcon

Még hétfő délelőtt is felemás helyzet volt a miskolci utakon, parkolókban. Voltak olyan járdaszakaszok, amelyek teljesen tiszták voltak, de akadt, ahol lehetett látni, takarítás nem volt, csak a gyalogosok taposták ki az utat maguknak. Ilyen volt például a Kossuth utca egy része, a Népkert előtti járda, de a Batthyány Lajos utca egy része is. Az utak állapota sem volt jobb, néhol jégborda borította, máshol csupán nedves volt a felülete. A legrosszabb képet azonban a miskolci parkolók mutatták. A bazártömbi, ami a belváros közepén van, még hétfő reggel is úgy nézett ki, mint ahol nem volt hótakarítás. Ugyanez volt a helyzet a Városház téri, úgynevezett kavicsos parkolóban, bár ott azt tapasztaltuk, a kocsiállásokat letisztították.

Panaszok a hóhelyzetről

De volt, ahol a parkolóóra volt megközelíthetetlen. A Hatvanötösök útján például térdig kellett gázolni a hóban, hogy bedobhassuk a pénzt az automatába. Ha ezt el akartuk kerülni, akkor viszont az úttesten kellett állni, ami persze balesetveszélyes.

A közösségi oldalakon is sorra jelentek meg a panaszok a miskolci hóhelyzetről

– Legtöbben azt kifogásolták, hogy két-három nappal a havazás után sem volt rend a városban, és a parkolás is nehézkes. Feltették a kérdést, ha nincs eltakarítva a hó a parkolókban, akkor miért kér pénzt a szolgáltatásért a parkoltatócég. Ezt a kérdést mi is feltettük az illetékeseknek, de erre nem kaptunk választ. Arra azonban igen, hogy a Miskolci Városgazda Kft. hogyan látja a hóhelyzetet.

Elsőbbség

„Immár harmadik napja 300–350-en végeznek a városi közterületeken hóeltakarítási munkát, őket öt kisgép is segíti. A munkavégzésnél elsőbbséget élveznek a gyalogátkelőhelyek, lépcsők, rámpák takarítási munkái, valamint a villamos- és buszmegállók síktalanítása, ezt követően kerül sor a többi önkormányzati közterületre. A Városgazda munkatársai csak közterületen takarítják el a havat” – válaszolta megkeresésünkre Pásztor Imre, a Miskolc Holding Zrt. kommunikációs igazgatója.

Pásztor Imre szerint a város főútvonalai jól járhatóak, épp ezért jellemzően csak késések fordultak elő a városi buszközlekedésben, a magasabban fekvő városrészeken is járhatók voltak a közösségi közlekedéssel érintett útvonalak, amelynek állapota, a folyamatos munkavégzésnek köszönhetően vasárnapról hétfőre is sokat javult.

„A hóeltakarításnál és síkosságmentesítésnél elsőként a nagy forgalmú közösségi közlekedéssel érintett utakon, a magasabban fekvő városrészekben lévő autóbuszvonalakon dolgoztak a munkagépek péntek hajnaltól folyamatosan. Vasárnap délelőtt kezdődhetett meg a forgalmasabb mellékútvonalak, intézményekhez vezető utak takarítása. Amikor a kiemelt útvonalak állapota, valamint az időjárás megengedi, kerülhet sor a gyűjtőutak, meredek és forgalmasabb mellékutcák síkosságmentesítésére” – sorolta.

Négyszázan dolgoznak

A parkolók kapcsán Pásztor Imre elmondta: „A parkolókat is folyamatosan takarítják, és ez így lesz a következő napokban is. A városban lévő nagyobb parkolókat vasárnap dél körül kezdték el takarítani, elsősorban azokon a részeken, ahol nincs lehetőség a közelben mélygarázsban vagy parkolóházban parkolni.” Hozzátette: megkezdődött mind a 127 parkolóóra környékének tisztítása is.

Pásztor Imre kiemelte, minimum 30 centi hó hullott le másfél nap alatt a városban, elsődleges feladat a közösségi közlekedés biztosítása volt.

„Ez sikerült. A többin, minden munkatársunkkal együtt 400-an dolgoznak, váltva egymást, immár harmadik napja, így hamarosan a meglévő feladatokat is elvégezzük” – fogalmazott.

