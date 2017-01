Emőd: A Gátszögben épül az új emődi művelődési ház

A tervek szerint 2018 végére készülhet el Emőd új művelődési háza, amelyre most 400 millió forintos támogatást nyert el a város. A tervezés elkezdődött, elkészült az épület tanulmányterve is, ősszel kiírhatják a közbeszerzést és indulhat a beruházás. Mindezt Fekete Tibor, Emőd polgármestere mondta el lapunknak. Azt is, hogy a város új épülete a 3-as főút melletti önkormányzati területen, a közparkhoz csatlakozva épül majd meg, jól illeszkedve a városképbe.

Az új épület 400 férőhelyes lesz, és a könyvtár is helyet kap. Fekete Tibor

– Az új művelődési ház 400 férőhelyes lesz, illetve azt szeretnénk, ha a városi könyvtárat is oda lehetne költöztetni – tudtuk meg a polgármestertől. – Ez utóbbi ugyanis most egy igazgatási épületben működik, ahol szűkösek, korlátozottak a körülmények.

A város korábbi művelődési házát egy lakóházból alakították ki az 1950-es években. Ez sajnos 15 éve kiégett. A létesítmény hiánya a több mint ötezer lakosú kisváros közösségi, kulturális életét hátrányosan érinti. Jelenleg a rendezvényeiket a városháza dísztermében – ennek befogadóképessége azonban alacsony – vagy az iskola aulájában tudják megrendezni. Éppen ezért természetes igénye a városnak egy nagy befogadóképességű, többcélú igénybevételre alkalmas, jól felszerelt létesítmény létrehozása – fogalmazott a város­vezető.

Városkép

„Az elmúlt évtizedekben folyamatosan épültek ki a várost átszelő főút környezetében az új igazgatási és kereskedelmi-szolgáltató épületek. Valamint elkezdődött a korábban hiányzó közparkfunkciók kialakítása is – sorolta Fekete Tibor. – Ennek a területnek az állapota, látványa alapvetően meghatározza a települési képet. Éppen ezért a városközpont kiteljesítésének folyamatába illeszkedik majd bele a leendő művelődési ház is, ami az úgynevezett Gátszög területén kap helyet, a patak nyugati oldalán.”

ÉM-NSZR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA