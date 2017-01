Emlékműtől az üdülőig Edelényben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművének a kialakítására a felhívást a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány tette közzé. Siker esetén sor kerülhetne a hősi emlékmű áthelyezésére a Forradalmak terére, s az azt félkörívben körülvevő plasztikai alkotással méltó módon válna teljessé a tér. A már engedélyes tervekkel rendelkező új Bódva-hídhoz kacsolódó útépítés nem fogja érinteni ezt a területet.

Munkagépeket is

Támogatási kérelmet nyújt be az edelényi önkormányzat a külterületi utak fejlesztésére és az önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére kiírt pályázatra. Siker esetén egyrészt a császtai hegyen található földutak kapnának aszfalt-, illetve kőburkolatot. Másrészt az abodi önkormányzattal konzorciumban munkagépeket vásárolna a város a területén lévő utcák kezeléséhez, állapotjavításához és karbantartásához. A 120 millió forint támogatáshoz kötelezően vállalandó önrészként 6,3 millió forintot biztosít az önkormányzat saját forrásaiból.

A rakacai üdülő felújítására és abban egy többfunkciós foglalkoztató ház kialakítására is benyújt pályázatot a tulajdonos edelényi önkormányzat. Sikeres pályázat esetén a beruházás keretében kicserélnék a belső burkolatot, a teljes villamos- és épületgépészeti hálózatot, új hőszigetelt ablakokat építenének be, új fűtési hálózat létesülne, és az előírásoknak megfelelő melegítő konyhát alakítanának ki. A szobákban húsz ágy lenne összesen, de az erdei iskola jellegű foglalkoztatásokon nyolcvan gyermeket is tudna majd fogadni az épület és a sütőkemencével, kültéri játszóeszközökkel felszerelendő udvar.

