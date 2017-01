Élményalapú programozás, Miskolcon is

A gyerekeknek természetes, hogy számítógépet, tabletet, okostelefont használnak, most itt a lehetőség, hogy mindezt játékos módon tegyék. A szükséges tudást és az első sikerélményeket az immár egy éve Miskolcon is működő Logiscool-­ban szerezhetik meg. A digitális írástudás elsajátítása egyre fiatalabb korban kezdődik: a programozást már alsó tagozatos korban el lehet kezdeni, tekintve, hogy a programozás a jövő nyelve.

Hogy az igény már most is kézzel fogható mind a gyerekek, mind pedig a szülők részéről, a Logiscool délutáni kurzusai, nyári táborai iránti hatalmas érdeklődés is bizonyítja. A ma már országos hálózattal rendelkező Logiscool sikerét az élményalapú oktatási módszer adja. A diákok játékosan tanulva sajátítják el a programozás alapjait. A saját számítógépes játékok készítése során kreativitásukat is fejleszthetik és közben észrevétlenül komoly matematikai, programozói tudásra tesznek szert.

Az alapokat kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett programnyelvvel oktatják. Az iskolai tanév időszakában délutáni kurzusokon vesznek részt a diákok. Hétköznapokon délután vagy szombaton délelőtt, hetente egyszer másfél órás a foglalkozás.

„Programozni bárki tud! Hiszünk abban, hogy a jövő legfontosabb tudásának elsajátítása élvezetes és vidám dolog, manapság pedig óriási fontosságot kap, hogy digitális írástudókká váljanak gyermekeink. Intézményünkben odafigyelünk arra, hogy a diákok modern, inspiráló környezetbe kerüljenek. Nálunk mindenki saját laptopon dolgozik, és iskolánk belső kialakítása is igazodik a mai trendekhez” – mondta el Üveges Bernadett, a Logiscool Miskolc vezetője.

Közös hang

Az speciális tananyagra épülő kurzusokat a gyerekekhez korban közel álló egyetemisták tartják, akik hamar megtalálják a közös hangot a diákokkal. A Logiscool diákjai játszva és alkotva, szinte észrevétlenül tanulják meg a programozás alapelveit, rejtelmeit. Ezenkívül a fela­datok megoldása felkeltheti vagy növelheti az érdeklődést a matematika vagy fizika iránt is, így az iskolai eredmények is javulhatnak. Az itt megszerzett tudás, a logikai gondolkodásmód, a problémamegoldó képesség szinte bármely munkaterületen hasznosítható felnőttkorban.

„A diákok megtanulják a logikus gondolkodás alapjait, fejlődik a problémamegoldó képességük, átlátnak bonyolultnak tűnő folyamatokat és nem csak passzív befogadóként használhatják a számítástechnikai eszközöket. Az ITC Székház mögötti parkolóból megközelíthető Logiscool programozóiskolában január 28-ig nyílt napokat tartunk, ahol ízelítőt adnunk abból, hogy a diákok mit és hogyan fognak tanulni nálunk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!” – mondja Üveges Bernadett, a Logiscool Miskolc vezetője.

– ÉM –

