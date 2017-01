Elázik a cipő, a ruha, az a baj

Bent vagyunk, de itt sincs olyan meleg – mondta Váradi Anikó, aki Miskolcon, a Búza téri zöldséges piacon árus. – Kint most nem lehetünk, mert megfagy az áru, be kellett költözni a csarnokba. A fél szekrény és fiók rajtunk, ám nem kellemes.

Van védőruházatunk, de ami fontos ilyenkor, az a védőital.” Barta Tamás

Anikóék egyébként reggel fél 6-kor kezdenek. Szerinte, ha a mandarint vagy a narancsot ki kellene vinnie, ahhoz mínusz 5 Celsius-fok lenne optimális. Nincs annyi, hiszen tegnapi ottjártunkkor is mínusz 8 Celsius-fok volt.

Meleg étel, meleg tea

– A banán nem fagy meg! – javít ki. – Amire nagyon kell figyelni, az a paradicsom, paprika, szőlő és az uborka. A banán azért bírja. Mi igyekszünk meleg ételt enni és meleg teát fogyasztani.

Barta Tamás, a Miskolci Mentőállomás vezetőjétől megtudjuk, maximális, 100 százalékos kocsiparkkal dolgoznak most.

– Van védőruházatunk, de ami fontos ilyenkor, az a védőital, a forró tea – emelte ki. – Minden kocsi fűtött garázsban áll, ami a gyógyszerek miatt is fontos, és persze van melegedő a mentőállomáson. A munkaruházat is a télnek megfelelő.

A mentősökhöz hasonlóan bőven van kinti munka az Északerdőnél is.

– Egyrészt vannak saját munkavállalóink, rájuk a belső szabályzatunk vonatkozik: védőitalt, vattakabátot kapnak védőruházatként, illetve a teát el tudják készíteni – hangsúlyozta Papp Gyula, az Északerdő Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettese. – Az a mi szerencsénk, hogy itt faanyag van, és mindenki azzal kezdi, hogy tűzet gyújt. Ugyanakkor több pihenőidőt is biztosítunk. Másrészt a nálunk vállalkozóként dolgozók is vigyáznak arra, hogy másnap és harmadnap is tudjanak dolgozni. Ilyenkor egyébként nem is a hideg, ami gondot okoz, hanem az elmúlt napokban lehullott 40 centiméter hó. Ugyanis a ruházat és a lábbelik eláznak. Az emberek hozzá vannak szokva, megedződtek a hidegben, ám az átázott ruhával, cipővel ők sem tudnak mit kezdeni.

Akik terepen vannak

Papp Gyula szerint ennek megelőzésére kell úgy készülnie mindenkinek, hogy kibírjon egy napot. Kiderült az is: fakitermelő munkavállalói nincsenek az Északerdőnek, ám azt a 150–200 közmunkást érintheti a nagy hó és a hideg, akik február közepéig a vállalatnál dolgoznak.

– Az erdész kollégákat és azokat a munkavállalóinkat is érintheti, akiknek terepen van munkája – tette hozzá. –De például a LÁEV-nél annak ellenére végig kell nézni a vasúti pályát, hogy nincsenek menetrend szerinti járatok, csak különvonatok.

Elhangzott az is, hogy a leesett hómennyiség lelassítja a cégnél folyó munkákat: „Kell egy pár nap, míg visszatérünk a rendes kerékvágásba – a szó szoros értelmében” – mondta Papp Gyula.

Csík Dániel, az MVK Zrt. villamosvezetője is „küzdött” az elemekkel az elmúlt hetekben. Kijut, kijutott neki a kemény mínuszokból és a nagy hóból is.

– Rengetegen megfogadták a sajtó azon kérését Miskolcon, hogy aki teheti, ne üljön autóba, és inkább a közösségi közlekedést használják az útviszonyok miatt – mondta a villamosvezető, aki egész hétvégén dolgozott az 1-es vonalán. – A villamosok jól bírták, a csehek egészen jól felkészítették a télre. Egy kis hólapátszerűség is van a kerekek előtt, az is tolta a havat. Kijött a hóseprő is a telepről, na az is sokat segített nekünk.

Csík Dániel kiemelte, hogy a fűtés is kitűnően működött a „zöld nyílon”.

– Ami meglepett, hogy sokan olyanok is utaztak a villamoson, akik évek óta nem. Kicsit komikus volt, hogy nem tudták, hogy az ajtó a fűtés miatt magától záródik. Megmutattuk, hogy a hóhelyzet ellenére is biztonságos ez az utazás. Egyszóval pozitív élmény volt a hétvége, jól vizsgázott a villamos.

– Juhász-Léhi István –

Veszélyes a hidegben

A hőegyensúly felborulása fokozatosan kimerüléshez vezethet: fáradtság, az ideg-izom működés elégtelensége, mentális zavar, eszméletvesztés, majd a légzés és a keringés lelassulása következhet be. Az alacsony hőmérsékleten dolgozók körében a hűléses megbetegedések, a légúti és reumás ártalmak is gyakoriak. A hideg hatására a már megnyugodott légzőszervi, szív- és érrendszeri megbetegedések is fellángolhatnak, egyes kórképek súlyosbodhatnak. Elsősorban a szabadban végzett fizikai munka során kell különös gondot fordítani a munkavállalók hideg klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai elleni fokozott védelmére.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA