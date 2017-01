DVTK: Nem a top 11 rúgta a hazai gólokat

A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőri VTK csapata szerdán délelőtt lejátszotta idei első felkészülési mérkőzését. A piros-fehérek ellenfele az NB II-es Budaörsi SC együttese volt.

Bejelentették a leigazolását

A hazai csapatban három új fiú is pályára lépett, akik közül a meccs időpontjában csak egyiküknek, a Ferencvárostól érkezett Busainak volt aláírt szerződése, ugyanis a romániai FC Botosani gárdájától jött Fülöp István és az eddig a szlovákiai Dunaszerdahelyi AC-ban futballozott Szarka Ákos csak külföldi klubjaik engedélyével csatlakozhatott a DVTK-hoz. A hivatalos leigazolásuk, szerződésük aláírása formaságnak számított már ekkor is, ugyanis mind a játékosokkal, mind a sportszervezeteikkel megvolt a szóbeli megállapodása a Diósgyőrnek. Olyannyira, hogy szerda estére be is jelentette a Diósgyőr Szarka Ákos leigazolását. A másik játékos, a már a múlt héten is edzett Fülöp, bár szombaton, klubvezetői engedélye hiányában, még nem játszhatott volna Abaújszántón, ha nem maradt volna el havazás miatt a szlovák MFK Zemplín Michalovce elleni edzőmeccs, most viszont már DVTK-szerelést húzhatott, mert az eddig külföldön tartózkodott FC Botosani első emberét sikerült elérniük a DVTK vezetőinek, aki zöld utat adott annak, hogy bemutatkozzon a piros-fehéreknél.

Az újaktól egyelőre sok mindent nem láthattak azok, akik a szerdai zárt kapus edzőmeccsre bejutottak, illetve azok, akik a Szinva-patak töltéséről nézték végig a tökéletesen letakarított műfüves pályán a meccset. Ugyanis a jelenlegi diósgyőri top 11, akik egy félidőt kaptak, gól nélküli – és komoly helyzetek nélküli – 45 percre voltak jók. Egy játékrésznyi meccs 18 labdarúgónak jutott szerdán, csak ketten voltak, akik az egész mérkőzésen végig fent voltak: Rados kapus, akit azért nem váltott Antal, mert utóbbi majd a szombati, balmazújvárosi edzőmérkőzésen kap 90 percet (a harmadik kapusnak számító Bukránnak pedig az NB III-as tartalékcsapat edzőmeccsére írtak ki fellépést). Radoson kívül a spanyol Vela volt egész meccses, a mezőnyjátékosok tekintetében egyedülállónak számító „túltereléséről” annyit mondott a meccs után Horváth Ferenc, a DVTK vezetőedzője, hogy nincs különösebb oka annak, hogy a spanyol fiú játszotta végig a mérkőzést, csupán arról van szó, hogy most ő volt az a szerencsés, akinek ez kijutott.

Többen hiányoztak

Érdekesség, hogy az eddig az első csapat keretéhez tartozó játékosokon kívül egy feljátszó labdarúgó mutathatta meg magát, Lőrincz Patrik, a 19 esztendős saját nevelésű játékos, aki ősszel az NB III-ban, a DVTK tartalékcsapatában játszott. Bal oldali védőként jutott most szóhoz a második játékrészben, azon a poszton, amelyen kényszerből, az első játékrészben, a szintén saját nevelésű Oláh B. kapott helyet, ugyanis a szintén diósgyőri nevelésű Nemes, aki az őszi NB I-es meccsek többségén itt szerepelt, betegség miatt hiányzott. De nem utóbbi játékos volt az egyetlen, aki nem jutott szóhoz, ugyanis az első csapat keretéhez tartozó Boros és Novothny kisebb sérülés miatt nem játszott, Ternován pedig azért, mert őszi műtétje után a rehabilitáció azon szakaszában jár, amikor még nem találkozhat labdával, ellenféllel – meccskörülmények között. Az eddig szintén az első csapat keretéhez sorolt Halmai Ramón is hasonló cipőben jár. Arról pedig, hogy miért nem volt keretben Németh Milán, a DVTK szakvezetője, Horváth Ferenc azt mondta, hogy azért, mert szabadlistára került a játékos. Ami annyit tesz, hogy ha talál magának csapatot, távozhat, ugyanis a Diósgyőr első számú együttesénél a jövőben nem számítanak rá. Nincs egyedül ezzel, pontosabban másik diósgyőri labdarúgó is erre a sorsra juthat. Georges Griffithsról van szó, aki ugyan már tavaly ősszel kikerült az első csapat keretéből, és az NB III-as gárdával készült, de most sem oda, sem Miskolcra nem tért még vissza karácsonyi szabadságáról. A most két hétnél járó késésnek szinte biztos, hogy egyoldalú szerződésbontás lesz a vége, ha valamikor felbukkan Diósgyőrben az elefántcsontparti támadó.

– Ahogy ilyenkor mondani szokták: a célt jól szolgálta a mérkőzés – mondta Horváth Ferenc a meccs után. – A második félidei játékkal sokkal elégedettebb voltam, a munka benne volt mind a két játékrészben. Az első félidő kicsit kényelmesebb volt, mint a második, fordulás után már jobban kijött a fölényünk. Van még min dolgozni. Ami pozitív, hogy nem kaptunk gólt, és nem is nagyon volt gólszerzési lehetősége az ellenfélnek.

– Berecz Csaba –

Felkészülési mérkőzés

Diósgyőri VTK – Budaörsi SC 2-0 (0-0)

Diósgyőr, 30 néző. V.: Ducsai (Szert, Varga G.).

DVTK 1. félidő: Rados – Vela, Lipták, Jagodinskis, Oláh B. – Elek, Nono Villar – Fülöp, Busai, Ugrai – Szarka.

DVTK 2. félidő: Rados – Eperjesi, Karan, Tamás M., Lőrincz – Vela, Daushvili, Kitl, Bacsa, – Szabó I B., Makrai. Vezetőedző: Horváth Ferenc.

Budaörsi SC: Horváth G. – Kinyik, Horváth L., Tányéros – Menyhért, Csillag (Sajbán, 28.), Stieber Á., Ódé (Lajer, 64.) – Petró (Gyurácz, 67), Horváth R. (Bata, 58.), Deli (Pethő, 58.). Vezetőedző: Bognár György.

Gólszerző: Szabó I B. (1-0) az 55., Eperjesi (2-0) a 67. percben.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA