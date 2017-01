DVTK Jegesmedvék: Újra sok korcsolyázással kell magasan tartani a tempót

A közönség 19 órától a győzelem reményében szurkolhat kedvenceinek.

– Minden meccs 0-0-ról kezdődik, a korábban történtekből nem lehet kiindulni – kezdte péntek délutáni sajtótájékoztatóján Douglas Bradley, aki így folytatta: – Kielemeztem a csíkiek Galac elleni összecsapását és arra a következtetésre jutottam, hogy fegyelmezetten játszottak, összeszedettek voltak. Soros ellenfelünk a Mol Ligában szoros mérkőzéseket vív, és egyáltalán nem olyan rossz gárda, mint azt ellenünk mutatta. Nekünk az a dolgunk, hogy sokat korcsolyázzunk, tartsuk magasan a tempót, ez a mi nagy erényünk, és ha újra így lesz, akkor nem érhet minket meglepetés.

A szakvezető kérdésekre válaszolva hosszan beszélt az emberelőnyös helyzeteikről és az utóbbi időben látott csodaszép góljaikról is:

Kreatívok előnyben

– Sok gólt szerzünk, de sok fóros lehetőségünk marad ki. Sokat kell dolgoznunk annak érdekében, hogy az utóbbiakat minél jobban sikerüljön kihasználnunk. Erre készülünk, mutatóink javulása ugyanis nagyban segítené a csapatot. Ami pedig a látványosságot illeti: erre nincs kifejezett utasítás, nem is lehet, hiszen a csúnya gólok is fontosak. A koncepciónk magával hordozza azt, hogy a játékosok kapjanak szabadságot. A támadóharmadban a kreatív hokisok érthetően előnyben vannak, tagjaink pedig képesek a látványosságra, amelyet a rendszerünk lehetővé is tesz.

A sajtóbeszélgetésen jelen volt a finn Joni Tuominen. A néhány napja érkezett védő így nyilatkozott:

– Az első benyomásaim rendkívül kedvezőek. Profi környezetbe, profi klubhoz érkeztem, itt minden jól működik. A körülmények is kiválóak, valamennyi társam beszél angolul, nincsenek nyelvi akadályok, ráadásul remek edzéseket tartunk.

Otthon érzi magát

Joni Tuominen arról is szólt, hogy a város is tetszik neki, otthon érzi magát, kiváltképpen most, hiszen Finnországban hasonló az élet, a hideghez is hozzászokott otthon. A ligát ugyan még nem nagyon ismeri, de honfitársával, Leppanennel többször is beszélt telefonon a pontvadászatról, vagyis tényleg képben van és készen áll arra, hogy bizonyítson és segítsen a csapaton.

– ÉM-KT –

A Macik négy játékosa utazhat majd Ázsiába

A tervek szerint huszonhat játékos utazik a koreai négy nemzet tornájára, és ha semmi nem jön közbe, akkor köztük lesz a DVTK Jegesmedvék csapatának négy tehetséges tagja: Gőz Balázs (védő), Miskolczi Márk (csatár), Sági Martin (csatár) és Vojtkó Mátyás (védő). Rich Chernomaz szövetségi kapitány ezúttal olyan fiataloknak ad bizonyítási lehetőséget, akik egyelőre kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, az idősebbek, a rutinosabbak most kimaradnak. A mieink Ázsiában február 9. és 11. között sorrendben Japánnal, Koreával és Dániával mérkőzik majd.

