DVTK Jegesmedvék: Szombaton lehet meg a második kupagyőzelem

A szerda esti elődöntők után kiderült, hogy melyik két csapat játssza az idei, 2017-es jégkorong Magyar Kupa fináléját szombaton. Amint az ismert, a csoportselejtezőn az első helyen záró DVTK Jegesmedvék gárdája hosszabbításban verte 1-0-ra a Dunaújvárosi Acélbikákat (csoportselejtező 4.), míg a MAC Budapest (csoportselejtező 2.) a Debreceni HK-n (csoportselejtező 3.) jutott túl, mivel 5-1-re győzött. A döntő helyszíne azon gondolatmenet mentén dőlt el, hogy a bejutott két gárda közül melyik zárt előrébb a csoportban – mivel ezek a népkertiek voltak, így Miskolcé lett a kupadöntő rendezési joga, holnap 17.30-kor itt startol a finálé.

Fehérváron nyerték

A kupadöntők történetében a borsodi megyeszékhely először 1993-ban volt házigazda, akkor a Miskolci HC 6-3-ra kikapott a kor sztáregyüttesétől, a jászberényi Lehel HC-től. 2001-ben a Dunaferr gyűjtötte be a kupaaranyat Miskolcon, 2006-ban az Alba Volán-Fevita, 2011-ben pedig ismét a dunaújvárosiak, Dab.Docler néven. 2013. március 28-án a Sapa Fehérvár AV19 4-0-ra győzött a házigazda Miskolci Jegesmedvék JSE ellen (előtte, 2012. március 2-án Dunaújvárosban játszottak a diadalért a Macik, azonban a Dab 5-0-ra nyert).

2014 tavaszán a miskolci (és dunaújvárosi, ugyanis a Dab itt mérkőzött a Sapa Fehérvár AV 19 ellen) négyes döntőben az Acélbikák lettek a legjobbak. A borsodi megyeszékhely klubjának legszebb kupapillanata 2015. március 28-án érkezett el idegenben, Székesfehérváron: ekkor a (még) sárga-feketék hosszabbítás után 3-2-re győzték le a Fehérvár AV19-t, begyűjtve ezzel történetük első Magyar Kupa-diadalát. A fehérváriak tavaly is a borsodiakkal csatáztak a döntőben, és akkor az EBEL-es dunántúliak 4-1-gyel jobbnak bizonyultak a Tüskecsarnokban. A két esztendővel ezelőtti sikerhez illik hozzátenni – és egyben pikantériája is –, hogy a Medvék azzal a Majoross Gergellyel a kispadon érték el, aki most a MAC szakvezetőjeként tér vissza a Népkertbe.

Az idei termés

Az idei két kupafinalista az MK-selejtezőben november 23-án találkozott a fővárosban, azt a találkozót a DVTK Jegesmedvék hozták 5-3-mal, a gólokat Kovács Cs. (2), Ruikka, valamint Galanisz, Tóth A., Johnston, Pavuk és Hajós szerezték. Ebben az évadban további négy alkalommal csapott össze a két együttes a Mol Liga alapszakaszában, a két fővárosi csatát a MAC nyerte, szeptemberben 4-3-ra, december végén pedig 6-3-ra, míg a két miskolci csata közül az elsőn, novemberben a MAC büntetőkel győzött 3-2-re, a múlt hónap elején a DVTK bizonyult jobbnak, 4-1-re.

– Molnár István –

Jegyárak

A rendező klub tájékoztatása szerint a bérletek érvényesek a kupadöntőre és a szurkolók a megszokott árakon válthatnak belépőket. A diákok és a nyugdíjasok 900, 1100 és 1300 forintért, míg a felnőttek 1300, 1600 és 1900 forintért. A belépőjegyeket elővételben is meg lehet vásárolni a jégcsarnok jegypénztárában pénteken 18.00–21.00 között, szombaton pedig 10.00–13.00 között.

A jégcsarnok kapui egy órával a találkozó előtt, 16.30-kor nyílnak.

