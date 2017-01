DVTK Jegesmedvék: Nem kellett megfeszülni a sikerért

A miskolciak soros ellenfele pénteken 9-0-ra kapott ki a Ferencvárostól, szombaton pedig 15-2-re a MAC-tól, és elég ,,hézagos” összeállításban érkezett a népkerti csarnokba is. A romániai alakulat fiatal kapusa, László a budapesti fellépésen, az 52. percben agyrázkódást szenvedett, így mostani szereplése erősen kérdéses volt,s mint kiderült: nem is melegített be, s bár felvette a szerelést, a gólvonal elé a 47. életévében járó – sokszoros válogatott – Radu állt. A klub saját hatáskörben már döntött arról szombaton, hogy az olaszországi busztragédia miatt egyperces gyásszünettel kezdődik a Csíkszereda elleni csata, ám a szövetség kérésének eleget téve a hétfői felvonás is így indult. A meccs, talán az előzmények miatt sem hozta lázba a Macik-szimpatizánsokat, ebben a szezonban most érkeztek a legkevesebben a létesítménybe. Mivel a vendéglátó 7 légióssal rendelkezik, Kuqalinak nem jutott szerep, aki a sajtó részére (is) fenntartott közvetítő helyen vacsorázott.

Magosi tripla

A minimális izgalom is elszállt akkor, amikor 23 másodperc elteltével Pavuk asszisztálása mellett Magosi juttatta a pakkot a galaci hálóba, és ezt követően is lőttek a Medvék, amikor csak lehetett. Az első emberelőny a házigazdák előtt adódott, pár passz után Galanisz küldte át a játékszert a hosszú oldalra, ahol Magosi jött, és a keze gyorsabban járt el, mint Radu lába (2-0). Alig telt el néhány pillanat, amikor a teljesen dekoncentrált Galati újra hallgathatta a Jegesmedvék találatánál szóló zenét, és ekkor még alig haladt tovább az óra hat és fél percnél. A pirosmezes hazaiak nem akarták felvenni a Dunarea ,,mindegy” hozzáállását, már csak a közelgő szerdai fontos kupaelődöntő miatt sem, próbáltak egy alapsebességet diktálni és játékszert szerezni lehetőleg a középső harmadban. 13:22-nél Hajós irgalmatlanul megsuhintotta a botját, Radu csak nézte, ahogy közte, és a kapuvas között a pakk bevágódik a hálóba (4-0). A DVTK is kapott egy emberhátrányt, s éppen lejárt az idő, amikor A.C. Munteanu középről kilőtte a miskolci ketrec bal oldalát (4-1). A Maciknak még jutott egy kettős fór is ebben a harmadban, és Magosi nagy bombája révén jegyezte csapata ötödik gólját, s hogy ne legyen még itt vége a felvonásnak, ,,sima” előnyben Vojtó is betalált (6-1).

Szopos is betalált

A második játékrész elején ötször lőttek a galaciak 5 a 4-ben Kiss kapujára, egyikből sem lett újabb szépítő gól. Kevéssel ezután Hildebrandot kellett letámogatni a jégről sérülés gyanúja miatt, majd a Medvék nem alkottak semmit emberelőnyben. Nyugodtan jöhetett a negyedik sor is a házigazdánál, amely ebben a szakaszban kissé hozzászürkült a Dunareához, amit jelzett az újabb elrontott emberfór – amihez persze Radu is hozzájárult pár védéssel, így aztán maradt a 6-1. Mindez maradt egészen a 35. percig, ekkor a kapu előtt álló Szopos elé került a korong, és nem is hibázta el a helyzetet. Már csak 5 másodperc volt a második szünetig, mikor Sakaris is feliratkozott a gólszerzők közé (8-1). A harmadik felvonás első részében nem állt messze a további szépítéstől a Galati, de Kiss a helyén volt az ilyen szórványos kísérleteknél. A Macik megmutattak több begyakorolt figurát, korongjáratást, csak éppen az akciók vége nem stimmelt. Az 52. percben azonban Tóth remekül tálalt Hajós elé, aki a vendégkapu bal oldalát vette be (9-1). Csak egy keveset kellett várni a tizedik DVTK találtra, amit Joe ért el. A Flinta kiállításából adódó előnyben Hajós büntetett, aki szintén előlépett triplázóvá. A hajrában betalált még Leppanen is, akinek az arcát ekkor eltalálta egy kósza ütő, s azonnal lekorcsolyázott a pályáról.

ÉM-MI

Jegyzőkönyv

DVTK Jegesmedvék – Dunarea Galati (romániai)

12-1 (6-1, 2-0, 4-0)

Miskolc, 620 néző. V.: Kincses, Németh (Soós, Pálkövi).

DVTK Jegesmedvék: Kiss – Láda B., Leppanen 1(1), Galanisz (2), Pavuk (4), Magosi 3 – Gőz, Vojtkó 2, Hajós 3 (1), Tóth A. (4), Miskolczi (2) – Tuominen, Joe 1, Johnston (1), Toulmin (1), Sakaris 1 – Bernáth, Albert, Szopos 1, Ritó (1), Sági (1) – Adorján (k). Vezetőedző: Douglas Bradley.

Dunarea Galati: Radu – Lusneac, Rasulov, Rusnak (1), A. C. Munteanu 1, Bushbacher – Góga, Flinta, Marcus, Lőrincz, Pál Z. -Durkech, Berdila, Hildebrand, Georgescu, Irimia – Pál Zs., A. I. Munteanu, Tamás – László (k). Edző: Marius Trandafir.

Kiállítások: 4 perc, illetve 16 perc.

Douglas Bradley: – Nehéz bármit is hozzáfűzni ehhez a mérkőzéshez. Végig nagy fölényben játszottunk, megérdemelt a győzelmünk.

Marius Trandafir: -Sok játékosunk hiányzott, de megpróbáltuk így is a lehető legtöbbet kihozni ebből a meccsből, sajnos csak ennyi sikerült. Túltesszük magunkat mindezen, és a következőkben megpróbálunk teljes erőbedobással játszani.

További hétfői eredmények:

Debrecen-SC Csíkszereda (román) 4-1 (3-0, 1-0, 0-1)

HK Beograd (szerb)-Dunaújvárosi Acélbikák 1-4 (0-1, 1-1, 0-2)

A MOL Liga állása:

1. DVTK Jegesmedvék 37 26 3 2 6 171- 80 86 pont

2. MAC Budapest 37 25 2 3 7 171- 84 82

3. UTE 37 23 3 2 9 142- 96 77

4. Corona Brasov 38 17 6 1 14 130-115 64

5. Dunaújvárosi Acélbikák 36 17 2 4 13 134-113 59

6. Debrecen 36 17 2 2 14 145-111 57

7. FTC 37 13 – 5 19 126-156 44

8. Fehérvári Titánok 37 6 8 8 15 104-137 42

9. Dunarea Galati 38 9 4 3 22 101-190 38

10. HK Beograd 35 8 2 2 22 91-151 30

11. SC Csíkszereda 38 7 2 2 27 89-171 27

