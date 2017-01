Jegesmedék vs. Acélbikák: A kupafinálé a tét a Népkertben

Hétfőn Mol Ligás találkozót vívott a miskolci jégkorongcsapat, amely „lelépte” a Dunarea Galati alakulatát 12-1-re, s ezzel megszilárdította helyét a magyar-román-szerb pontvadászat tabellájának az élén. A házigazdáknál első szezonbeli találatát szerezte a 20. életévét májusban betöltő Szopos Ottó, aki másnap így emlékezett a 35. perc közepén történt pillanatokra:

– A galaciak harmadában volt egy korongszerzésünk, leforgattuk a sarokba, Ritó „Lala” betört vele, behozta a kapu elé, majd letett nekem egy nagyon jó passzt, fonákra jött a korong, szembe voltam a kapuval és sikerült belőni – sorolta a Macik fiatalja, akinek a mostani a negyedik évada a népkerti klubnál, de az első a felnőttek között. – Az öltözőben mindenki gratulált, hogy eredményes voltam, és mivel nekem ez volt az első gólom, a korongot megkaptam emlékbe. Nagyon vártam már ezt a pillanatot, természetesen örülök, hogy megtörtént.

Többet kell hozni

A hétfői meccs alakulása módot adott arra, hogy a csapat negyedik sora – melyben a csatár szerepel – viszonylag sok időt töltsön a jégen.

– Pontosan nem számoltam a perceket, de tíz-tizenkét cserét lehettem benn – mondta Szopos Ottó. – Ez most belefért, mert sajnos a Galac nem volt formában, szűk kerettel is érkeztek. A kapujukban ugye Radu állt, aki már 47 éves, apukámmal éppen egykorú. Tapasztalt játékos, nagy dolog volt szerintem, hogy éppen neki tudtam gólt lőni.

Kupa előjáték, elődöntő

Szerdán 18.30-tól a Magyar Kupa elődöntőjében a selejtezőben első helyen végző DVTK Jegesmedvék a negyedikként zárt Dunaújvárosi Acélbikák gárdáját fogadják a Népkertben (a másik ágon szerdán 19 órakor kezdődik a fővárosi Tüskecsarnokban a MAC Budapest – Debreceni HK mecc­s). A fináléba kerülésről ez az egy mérkőzés dönt, a tét nem szimplán a győzelem, ugyanis a Maci-siker azt is jelentené, hogy a szombaton 17.30-kor kezdődő finálé házigazdája Miskolc lenne.

– Az egész csapat nagyon készült erre a sorozatra is, megnyertük a selejtező kört, de szeretnénk győzni a döntőben is, ahová persze először be kell kerülni – nyilatkozta Szopos Ottó. – A Dab jó csapat, szoros csata várható, és lehet, hogy nem fogok annyi játéklehetőséget kapni, mint hétfőn, de nyilván ezt elsősorban a találkozó alakulása befolyásolja majd, valamint az előnyök és a hátrányok. Ugyan tegnapelőtt simán nyertünk, 12 gólt ütve, biztosan több kell majd a Dunaújváros ellen, de az akkor mutatottnál tudunk jobban játszani, jobban pörögni, amire szükség lesz.

Cél az aranyérem

A DVTK Jegesmedvék szakvezetője, Douglas Bradley is előbb a hét első felvonásáról beszélt lapunknak.

– Egy edző örül annak, ha csapata sok találatot ér el, de ellenfelünk, a Galac nem volt a legjobb passz­ban, hiszen ha a mi meccsünket is beleszámoljuk, akkor a péntektől-hétfőig tartó magyarországi túrájukon 36 gólt kaptak, ami azért nem szokványos – fogalmazott a tréner. – A háttér igazából nem ránk tartozik, de mentálisan nem voltak a legjobb állapotban, és ugye a nézők is láthatták, hogy kényszerből 47 éves kapussal álltak ki, akinek a kapott gólok ellenére volt több szép védése. Most a kupaelődöntő vár ránk, azt már egy ideje mondom, mondjuk, hogy célunk a sorozat megnyerése. Ezen az úton egy nagyon fontos lépcső a szerdai, Dunaújváros elleni meccs, hiszen győznünk kell a fináléba jutáshoz. A Dab remek csapat, jó kapussal, jó védelemmel, jó támadósorral, jó hokit játszanak, a lényeg, hogy csináljuk meg a saját dolgainkat, ne adjunk teret és felesleges kiállításokat az ellenfélnek.

Leppanen játéka kérdéses

Már csupán 2 perc 46 másodperc volt hátra a hétfői, Galac elleni mérkőzésből, amikor a Macik egyik védő légiósa, Jarko Leppanen megszerezte együttese 12. találatát. A hokis azonban öröm helyett az arcához kapott, és egyből lekorcsolyázott a jégről, és az előtérben máris orvosi segítséget kapott, ugyanis a találata közben az egyik vendégkorongos ütővel fejbe verte. Az eredmény: felrepedt szemöldök, amit később három öltéssel varrtak össze (szerencsére a szeme nem sérült meg). Leppanen mai szereplése emiatt erősen kérdéses, amennyiben nem tudja vállalni a játékot, akkor Kuqali lesz helyette a keretben – aki hétfőn nem lehetett a többiekkel a küzdőtéren. A Medvéknek ugyanis 7 légiósuk van, és a szakvezetés másik 6 külföldinek szavazott bizalmat, merthogy ennyi szerepeltethető egy Mol Ligás összecsapáson, és a Magyar Kupa találkozókon is.

