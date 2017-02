Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év sportolója 2016 gálaünnepség: a legjobb versenyzőket díjaztuk

A mostani volt a tizennegyedik Év sportolója választásunk, hiszen szalad az idő, a hagyományt 2003-ban teremtettük. A járt útról nem tértünk le: a tavaly nyújtott teljesítményeket az idén is hét kategóriában értékeltük. A kiíró ismét az Észak-Magyarország, régiónk napilapja és internetes portálja, a Borsod Online, valamint az eszak.hu kiadója, a Russmedia Kft. volt. A szokásoknak megfelelően a legjobb sportolókat a szakavatott újságírókból álló zsűri értékelte, a legnépszerűbbek kiválasztásából pedig a boon.hu és az Észak-Magyarország olvasói vették ki a részüket.

A jutalmazottakat csütörtökön délutánra hívtuk székházunkba, melynek első emeleti tanácstermét szinte teljesen megtöltötték azok a sportolók, egyesületi irányítók és hivatásos vezetők, akiket meghívtunk. A jelenlévőket Marosréti Ervin kollégánk üdvözölte, majd Berecz Csaba, az Észak-Magyarország sportrovatának vezetője mondott az alkalomhoz illő beszédet. Kiemelte, hogy ez a délután az egyéni és a csapatműfajokban remeklőké, s őket példaként kell állítanunk társaik elé. Szólítottuk a velünk játszó olvasóinkat, a közönségdíjasokat és a szakmai rangsor éllovasait, kiosztottuk a porcelánserlegeket és ajándékkosarakat, végül pedig kései ebédre hívtuk meg a jelenlévőket.

Elek Ákos másodszor

A felnőtt férfiak között Elek Ákos diadalmaskodott. A Diósgyőri VTK futballistája egyszer már elnyerte ezt a szakmai díjat, két évvel ezelőtt, a 2014-ben mutatott teljesítményéért. Egyébként labdarúgó rajta kívül még nem tudott győzni az elmúlt tizennégy választás során. Elek Ákos 2016 elején érkezett vissza Diósgyőrbe azok után, hogy az azt megelőző esztendőt légiósként a kínai Changchun Yatainál töltötte. Az ózdi születésű középpályás öt alkalommal játszott a válogatottban a tavalyi esztendőben: ezek közül a franciaországi Európa-bajnokságon kettő jutott neki, a portugálok elleni (3-3) csoportmérkőzés, aztán a belgák elleni nyolcaddöntő (0-4). Összességében már 42 alkalommal húzta magára a címeres mezt, az előző bajnoki szezonban (mivel az évad felénél igazolt haza) 11 NB I-es összecsapáson 4 gólt szerzett, a jelenleg zajló bajnokságban, a 2016/2017-esben pedig eddig 15/1 találat a mutatója.

– Köszönöm ezt a díjat, ha szűkebb környezetemben elismernek, az mindig jólesik az embernek – nyilatkozta lapunknak a DVTK erőssége. – A szavazásban biztosan nagy súllyal esett latba a válogatott Eb-részvétele, az a négy mérkőzés, amelyet Franciaországban játszottunk. A szurkolók óriási hangulatot teremtettek kinn a stadionokban, és persze itthon is, ezek a pillanatok számomra is felejthetetlenek maradnak. A DVTK-val felemás őszünk volt a bajnokságban, de bízunk abban, hogy a tavaszunk sokkal szebb lesz, és a Magyar Kupában is minél tovább szeretnénk jutni.

Kezelésekre járt

Négy utánpótlás kategóriában zsinórban aratott siker után a felnőtt hölgyek között először nyert Gercsák Szabina.

– A tavalyi évem nem indult túl jól, bár rögtön az elején sikerélményben volt részem – mondta a 20 éves judoka. – Kubában rendezték az olimpia kvalifikációs Grand Prix-viadalát, amelyen második lettem, és ekkor még nagyon bíztam abban, hogy kiharcolom az olimpiai szereplés jogát. Később is kiharcoltam néhány ötödik és hetedik helyezést, de ezek végül nem voltak elegendőek ahhoz, hogy kijussak Rio de Janeiróba. Itt megjegyzem még, hogy egyébként szinte az utolsó pillanatig versenyben voltam az ötkarikás játékokért, a szabad kártyában azonban nem bíztam és ez nem is jött be. 2016-ból van három Európa-bajnoki érmem: bronzokat harcoltam ki a junior és a felnőtt Európa-bajnokságon, míg aranyat vehettem át az U23-as kontinensbajnokságon. Ezeket mindenképpen értékes teljesítménynek tartottam, különösen annak „fényében”, hogy gyakorlatilag egész évben sérülten sportoltam. Folyamatosan kezelésekre jártam, a junior Eb-t követően például gyógy­tornára és pszichológushoz is, aztán amikor lezárult az olimpiai kvalifikáció, akkor az egyik budapesti kórházban két hétig gyógyítgattak. Igen, mindenki tudja, hogy a derekammal bajlódom, sérvem van, de nem nagyon tudnak velem mit csinálni. A bajomat kinőni nem lehet, jelenleg is vannak fájdalmaim, és úgy tűnik, hogy ezzel együtt kell élnem. A gyógyszerek a gyomromnak sem tennének jót, meg álmosítanak, és nem is folytatom tovább… A tavalyi év hazai szereplését is meg kell említenem, hiszen itthon megnyertem a felnőtt és az U23-as magyar bajnokságot, ezek a címek örömmel töltöttek el. Az engem érintő tárgyi és az anyagi eszközökre nem lehetett panaszom, versenyzésemhez minden adott volt, és sokat köszönhetek tréneremnek, Flórusz Jánosnak. A sport mellett tanulással is foglalatoskodom, a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karára járok, kereskedelmet és marketinget hallgatok.

Aluinvent-dupla: az edző és a csapata is győzött

Az edzők között kosárlabdával foglalkozó szakember lett az első helyezett Miguel de Jesús López Alonso személyében. Az Aluinvent-DVTK spanyol vezetőedzője a második olyan kosárlabdatréner, aki az élen végzett a szavazás történetében, a 2005-ös év díjazottja az azóta tragikus körülmények között elhunyt Tapodi Péter volt, aki szintén a diósgyőri női kosárlabdacsapat dirigenseként gyűjtötte be az elismerést.

– Nagyon boldog vagyok, és büszke erre a díjra – mondta Miguel de Jesús López Alonso. – Külföldiként megkapni egy elismerést egy olyan régióban, ahol az emberek ennyire szeretik a sportot, nemcsak a kosárlabdát, hanem minden más sportágat, óriási megtiszteltetés. Nem tudom, mennyien tudják, vették észre amióta itt dolgozom, de olyan ember vagyok, aki nem szeret a középpontban lenni, nem vagyok olyan, aki elállja a napot mások elől. Már csak azért sem, mert a kosárlabda esetében csapatjátékról van szó, és a sikereket egy közösség éri el, amelynek ugyan az edző is tagja, de az elő­adást, a meccseket a sportolók játsszák. Ezért is különleges számomra, hogy a tudatos háttérbe húzódásom ellenére a sportújságírók közül néhányan észrevettek, amit ezúton is köszönök. Mivel itt élek, tisztában vagyok azzal, hogy nagyon sok olyan sportág, műhely van a városban, a megyében, ahol jó színvonalú és eredményes munka folyik, így ez a fajta elismerés nagyon jólesik.

Akik most először

A felnőttcsapat kategóriájában a diósgyőri női kosárlabdacsapat végzett az élen, ami abból a szempontból történelmi jelentőségű, hogy a 14 éve tartó szavazásunk során most először lettek ők a legjobbak.

– Ez nagyon jó hír! Nagyon boldogok vagyunk, hogy mi lettünk a legjobbak – mondta Czank Tímea, az Aluinvent-DVTK NB I-es női kosárlabda-együttesének csapatkapitánya. – Úgy vélem, ez az elsőség elsősorban annak szól, hogy 22 év szünet után ismét Magyar Kupa-győztes lett a csapat. Ez mindannyiunk számára egy szép, felejthetetlen emlék, feltételezem, így vannak ezzel a szurkolók is. Külön boldogság, hogy hazai környezetben hódítottuk el a kupát, mert így több ezer emberrel együtt ünnepelhettünk. A tavalyi évet, évadot a nemzetközi kupaszereplés tovább színesíti, hiszen klubcsúcsot állítottunk fel azzal, hogy ilyen messzire eljutottunk az Európa Kupában, aminek az értékét tovább emeli, hogy tudomásom szerint Borsod megyei csapat nem nagyon jutott be egyik sportágban sem egy nemzetközi kupasorozat negyeddöntőjébe. Azon akár kesereghetnénk is, hogy éppen tavaly változott meg a lebonyolítása az EK-nak, és csatlakozott a négy legjobbhoz az Euroliga négy csapata, mert ha nincs ez az újítás, akkor a döntőbe jutásért játszottunk volna. De 10 meccset azért nyertünk zsinórban az európai kupaporondon, és bár a bajnokságban a párját ritkító sérülések miatt nem tudtunk érmet szerezni, nagyon szép év volt a tavalyi.

(A nagyobb méretért kattintson a képre!)

Utánpótlásgyőztesek (2016)

Utánpótlás leány: Bragato Giada (kenu, Tiszaújvárosi KKSE)

– A 2016-os évem… Sajnos, szenvedtem egy sérülést, otthon eltört a lábam, így 8 héten át mankóval jártam. Éppen a bal lábammal történt, amelyik elől van a hajóban, de összeszorított fogakkal küzdöttem, az ifjúsági Eb-n Plovdivban harmadik lettem. Részt vehettem a maratoni világbajnokságon is Brandenburgban, ahol győztem az ifjúsági lányok között, ami minden korábbi rossz dologért kárpótolt. Az idén is megvannak a célok, először is az, hogy a válogatókon jól menjek, hogy jogot szerezzek a síkvízi és a maratoni korosztályos vb-re. Köszönöm szépen a szavazatokat a zsűri tagjainak, aztán edzőmnek, Krucsay Józsi bácsinak a munkát, az önzetlen támogatást, nélküle sehol sem tartanék…

Utánpótlás fiú: Feczkó Csanád (cselgáncs, Miskolci VSC)

– A tavalyi év, már ami az eredményességet illeti, jól sikerült nekem. Ezüstérmet szereztem az Európa-bajnokságon, ez volt a célom. Az itthoni viadalok is jól sikerültek: nyertem három országos bajnokságot az ifjúságiak között, továbbá az ifjúsági B és junior B korosztályokban. Ehhez hasonló szériával korábban még soha nem dicsekedhettem pályafutásom során. Egyébként már tizenkettedik éve cselgáncsozom, 2015 szeptemberétől vagyok az MVSC tagja. A tanulás is jól megy nekem: a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 10/B osztályos tanulójaként megfelelően össze tudom egyeztetni a sulit és a sportot.

Utánpótláscsapat: Tiszaújvárosi Triatlon Klub, ifjúsági leány triatloncsapat (Putnóczki Dorka, Mátyus Lili, Szegedi Sára)

– A csapat tagjait jó érzéssel tölti el, hogy sikerült megismételnünk tavalyi elsőségünket – mondta Putnóczki Dorka. – Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek a szavazatokért. Természetesen kijár a köszönet egyesületünknek, edzőinknek és valamennyi klubtársunknak a kiváló lehetőségek biztosításáért. A 2016-os szezonban az eddiginél is többet tudtunk együtt gyakorolni mind a három versenyszámban, így az összhang még nagyobb volt köztünk. Mindenki figyelt a másikra, végig segítettük egymást. Fejlődést egyértelműen úszásban tudtunk elérni, de a kerékpározás során is nagyobb tempóra voltunk már képesek. A futásban mindenki az utolsó erejét is beleadta, így tudtunk közösen szép eredményeket elérni. Ebben az évben sem szeretnénk alább adni, csapatként további bajnoki címekben reménykedünk.

Utánpótlás leány: Havasi Bernadett (futsal, DVTK-Vénusz) 327 szavazat

Utánpótlás fiú: Zurai Rajmund (birkózás, DVTK-MVSI) 214 szavazat

Utánpótláscsapat: Miskolci Jégvirág KK junior szinkronkorcsolya 209 szavazat

Felnőtt női: Gercsák Szabina (cselgáncs, Hell Miskolc JC) 280 szavazat

Felnőtt férfi: Elek Ákos (labdarúgás, DVTK) 286 szavazat

Felnőttcsapat: DVTK Jegesmedvék (jégkorong) 243 szavazat

Edző: Repka Attila (birkózás, DVTK) 267 szavazat

Szavaztak és nyertek

„Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év Sportolója 2016” játékának közönségszavazásán olvasóink, a sportbarátok nagy aktivitásról tettek tanúbizonyságot. Közöttük nyereményjátékot hirdettünk, a szerencse az alábbi olvasóinknak kedvezett.

Okosórát nyert: Bajáky János (Miskolc).

Észak-Magyarország-ajándékcsomagot nyert: Bartók László (Miskolc), Kovács Béla (Miskolc), Mátyus József (Hernádkak), Szoboszlai Istvánné (Gesztely).

ÉM-MI, BCS, KT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA