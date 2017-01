Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év sportolója 2016 – Futsalos, birkózó, szinkronkorcsolyázó, cselgáncsozó, jégkorongozó, labdarúgó

A „Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év Sportolója 2016” közönségszavazásban csütörtökön délben véget ért a döntő. Játékunk még tavaly indult, az elmúlt év végén arra kértük a sportbarátokat, hogy a szerkesztőségünk által állított listára további sportolókat, csapatokat, edzőket jelöljenek. Összesen hét kategóriában (utánpótlás leány, utánpótlás fiú, utánpótlás csapat, felnőtt női, felnőtt férfi, felnőtt csapat, edző) a szerkesztőségünk által állított 5–5 jelölt mellett további 37 név érkezett a jelölési határidő végéig, így összesen 72 sportoló/csapat/edző kezdte meg a szavazatok gyűjtését az elődöntőben. A szavazás első körében egy héten át érkeztek a voksok az Észak-Magyarországból kivágott játékszelvényen, illetve interneten, a Borsod Online-on és a digitális Északon.

Az elődöntő a múlt héten, szerdán délben ért véget, és ekkor dőlt el, hogy kik szerepelhetnek a fináléban. Mind a hét kategóriában azok jutottak be a döntőbe, akik az első öt hely valamelyikén végeztek ekkor. Rájuk egy héten át, január 19-én délig lehetett szavazni (a döntőbe jutottak a fináléban tiszta lappal indultak, vagyis a játék első fordulójában, az elődöntőben kapott szavazatokat nem vitték tovább magukkal).

Olvasóink, a sportbarátok ezúttal is nagy aktivitásról tettek tanúbizonyságot, szép számmal érkeztek a lapunkból kiollózott szelvények, valamint az internetes szavazatok.

A győztesek

Tavalyelőtt a hét kategóriából ötben diósgyőri sportklubok képviselői végeztek az élen, tavaly pedig mind a hét közönségdíjasunk tiszaújvárosi sportoló, edző, csapat volt. Az idén elsősorban a netes szavazásban jeleskedtek az újvárosi sportbarátok, de ez most kevés volt, ugyanis az Észak-Magyarországból kivágott játékszelvényekkel való összesítés során kiderült, hogy a napilapos voksok száma döntőnek bizonyult.

Az idei hét győztes öt sportágból került ki, és akárcsak tavalyelőtt, most is öt diósgyőri győzelem született. A birkózók ezek közül kettőt gyűjtöttek be, az utánpótlás fiúknál Zurai Rajmund (DVTK-MVSI) és az edzők között az olimpiai bajnok Repka Attila (DVTK) diadalmaskodott. Az utánpótlás lányoknál a futsalos Havasi Bernadett (DVTK-Vénusz) nyert, és a felnőtt férfiaknál is labdarúgó végzett az élen, a magyar válogatott Elek Ákos (DVTK) személyében, míg csapatban a DVTK Jegesmedvék Mol Liga-győztes jégkorongcsapata lett az első. Az utánpótlás együttesek versenyében a Miskolci Jégvirág KK junior szinkronkorcsolya csapata kapta a legtöbb szavazatot, a felnőtt nők között pedig a cselgáncsozó Gercsák Szabina (Hell Miskolc JC) bizonyult a legjobbnak.

Az összes győztest – miként az elmúlt években – természetesen most is meginvitáljuk az ünnepélyes díjátadó gálánkra, amelyet néhány héten belül tartunk az Észak-Magyarország miskolci székházában. De nem csak őket, hanem azokat a játékos kedvű, szerencsés szavazókat is, akik részt vettek a voksolásban, ugyanis közöttük 1 darab okos­órát, és 4 darab Észak-Magyarország ajándékcsomagot sorsolunk ki, amelyet a gálán személyesen szeretnénk átadni.

A szavazás döntőjének végeredménye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év sportolója 2016 közönségszavazás, végeredmény:

Utánpótlás leány

1. Havasi Bernadettet (futsal, DVTK-Vénusz) 145+182=327

2. Almási Zsuzsanna (birkózás, DVTK) 134+63=197

3. Putnóczki Dorka (triatlon, Tiszaújvárosi TK) 12+165=177

4. Vécsei Réka (úszás, MVSI) 24+141=165

5. Bragato Giada (kenu, Tiszaújvárosi KKSE) 18+82=100

Utánpótlás fiú

1. Zurai Rajmund (birkózás, DVTK-MVSI) 98+116=214

2. Lehmann Csongor (triatlon, Tiszaújvárosi TK) 22+172=194

3. Feczkó Csanád ( cselgáncs, Miskolci VSC) 87+81=168

4. Béke Kornél (kajak, Tiszaújvárosi KKSE) 1+123=124

5. Szilágyi Gergő (karate, Justitia Fuji-Yama SE) 0+70=70

Utánpótlás csapat

1. Miskolci Jégvirág KK junior szinkronkorcsolya 104+105=209

2. DVTK-Vénusz U15 leány labdarúgás 80+123=203

3. Tiszaújvárosi TK ifjúsági leány triatlon 14+164=178

4. MVSC U14 fiú labdarúgás 31+45=76

5. Fráter György Katolikus Gimnázium Miskolc IV. korcsoport leány kosárlabda 0+49=49

Felnőtt női

1. Gercsák Szabina (cselgáncs, Hell Miskolc JC) 156+124=280

2. Váradi Cintia (labdarúgás, DVTK-Vénusz) 107+153=260

3. Váczi Anita (parakajak, Tiszaújvárosi VSE) 21+218=239

4. Czank Tímea (kosárlabda, Aluinvent-DVTK) 13+107=120

5. Szajkó Tímea (röplabda, MVSC, röplabda) 46+64=110

Felnőtt férfi

1. Elek Ákos (labdarúgás, DVTK) 124+162=286

2. Varga Ádám (kosárlabda, Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK) 14+139=153

3. Bacsa Patrik (labdarúgás, Diósgyőri VTK) 88+59=147

4. Fábián Kristóf (muay thai boksz, Harc és Táncművészeti SE) 14+126=140

5. Sasa Misic (vízilabda, PannErgy-Miskolci VLC) 7+47=54

Felnőtt csapat

1. DVTK Jegesmedvék (jégkorong) 110+133=243

2. Miskolc Steelers (amerikai futball) 31+159=190

3. DVTK-Vénusz (női futsal) 75+88=163

4. Aluinvent-DVTK (kosárlabda) 50+87=137

5. Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK (férfi kosárlabda) 2+79=81

Edző

1. Repka Attila (birkózás, DVTK) 168+99=267

2. Lehmann Tibor (triatlon, Tiszaújvárosi TK) 27+192=219

3. Fábián Kristóf (muay thai boksz, Harc és Táncművészeti SE) 16+126=142

4. Miguel de Jesús López Alonso (kosárlabda, Aluinvent-DVTK) 13+79=92

5. Flórusz János (cselgáncs, Hell MJC) 20+62=82

Megjegyzés: a sportolók, a csapatok és edzők nevei után szereplő számok közül az első az Észak-Magyarországban megjelent játékszelvényen beérkezett szavazatok száma, a második a Borsod Online-on, valamint a digitális Északon kapott voksoké, a sorok végén, az egyenlőségjel után ennek a kettőnek az összege szerepel.

