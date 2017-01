Anyagtudományi School Túra, azaz miért válasszuk a duális képzést?

Az „Anyagtudományi School Túra” keretében csütörtökön látványos természettudományos kísérletekkel egybekötött bemutatót tartottak a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara iránt érdeklődő középiskolások számára a miskolci Zenepalotában. A bemutató keretében a duális formában (is) induló anyagmérnök alapképzésről is elhangzott előadás az érdeklődőknek, a karral duális partnervállalatok (például a TAKATA Safety Systems Hungary Kft., a BorsodChem Zrt., a BC-KC Formalin Kft., a Aluinvent Zrt., vagy éppen a Dynea Hungary Kft.) egy részével közösen.

Hernádi Nadin

– Elsősorban a duális képzéshez kapcsolódó partnereinkkel közösen tartjuk ezt a rendezvényt, ők is bemutatják a saját cégüket, az ottani lehetőségeket, illetve mi is a kar oktatási struktúráját és ezen belül azt is, hogy a duális képzésben a hallgatók mit és hogyan tudnak csinálni – nyilatkozta lapunknak Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának dékánja, akit még az esemény előtt faggattunk.



– Hogy miért fontos mindez? Nyilván kellenek a hallgatók, de ennél is fontosabb, hogy megismerjék a duális képzés előnyeit: végzéskor egyből lesz élő gyakorlatuk, hiszen három és fél évnek a felét egy cégnél töltik. Mindig is azzal az ellentmondással kellett szembenézni, hogy egyrészt új munkavállalót szeretnének a cégek, másrészt legyen ezeknek a fiataloknak tapasztalata. Ezt az ellentmondást talán sikerül feloldani.

Kiemelten jó

Kérdésünkre, hogy megbecsült pálya-e a mérnöki, igennel felelt Dr. Palotás Árpád Bence.

– Nemrégiben is azt nyilatkoztam, hogy diáknak lenni általában is jó dolog, de ezen belül mérnöknek lenni vagy műszaki pályára menni, kiemelten jó. Ha ezt a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán csinálják, akkor az a legjobb – fogalmazott a dekán.



Kérdeztük, mivel tudna minket meggyőzni, hogy a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karát válasszuk. – Az anyagmérnökképzésnek Miskolc a fővárosa. Mert bár jó műszaki egyetem a budapesti is, de ott nincs. Igaz, számos helyen képeznek ilyen szakembereket Veszprémtől Szegedig, de összesen nem annyit, mint Miskolcon – hangsúlyozta Dr. Palotás Árpád Bence. – Ez is mutatja, hogy van respektje a miskolci anyagmérnök képzésnek.

– Jó, jó, de hol találhat munkát a Miskolcon végzett anyagmérnök? – kérdezősködtünk tovább.

– A legkülönbözőbb helyeken – mondta az egyetemi tanár. – Az anyagmérnök képzés specializációkra van bontva, ezek közül az utóbbi időben a legtöbbet a járműipari öntészről lehet hallani, de van nálunk fémelőállítás, fémalakítás, polimer-technológia, vegyipar, energetika, kerámia és szilikát. Az üveggyáraktól a kovácsüzemeken keresztül a TVK-án át a Borsodchemig sok helyen elhelyezkedhetnek a nálunk végzők.



Az érdeklődő diákok között volt Vámosi Bence, a tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium tanulója, aki csakúgy, mint a többiek, továbbtanulás előtt áll, ezért érkezett az „Anyagtudományi School Túrára”.

– Fogorvos szeretnék lenni, de mivel az itt elhangzottak kapcsolódnak a kémiához, így ez is érdekel – mondta munkatársunknak.

Palotás Árpád Bence

Ebben dolgozni

– Év végén fakultációt kell választani, és eddig is a biológián és a kémián gondolkodtam – ezt már Jónás Bence jelentette ki, aki szintén Tiszaújvárosból érkezett. – Még nem vagyok biztos benne, mert a mérnöki pálya felé is kacsingatok.

Hernádi Nadin Sajószentpéterről érkezett, ő a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépbe jár és arról beszélt kérdésünkre, hogy szeretne „ebben dolgozni” a jövőben.

– Még nem tudom, melyik szak érdekelne leginkább, azért jöttem, hogy eldöntsem, mit is válasszak – tudtuk meg. – A duális képzés érdekelne, mert szeretnék a tanulás mellett dolgozni is.



Vas Zsófia is a Kós tanulója. Elmondta, tanulnak anyagismeretet és gyakorlatuk is van belőle.

– Engem mindig is nagyon érdekelt a kémia és a fizika, nekem ez a tökéletes pálya – árulta el Zsófia, aki ugyan 12-es, de marad még a Kósban technikusin. – Utána egyből jövök.

Az esemény egyébként az anyagmérnökképzés bemutatásával (Dr. Mende Tamás dékánhelyettes) kezdődött, majd látványos természettudományos kísérletek (Dr. Palotás Árpád Bence, Dr. Fejes Zsolt docens, Dr. Muránszky Gábor adjunktus, Dr. Mende Tamás docens, dékánhelyettes) következtek, végül a duális partnereké volt a pálya.

Juhász-Léhi István

