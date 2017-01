Ami a városban gond volt, az Bánkúton égi áldás lett

Azt, ami a városban gondot és fennakadást jelentett, mi égi áldásnak fogtuk fel. Erre vártunk már régóta – nyilatkozta érdeklődésünkre az elmúlt hetekről Nagy Norbert, a Bánkút Sí Klub szóvivője. – „A hóból sosem elég!” – egy síterepen ez a mondat igencsak helytálló, most pedig azt mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk. Végre!

Nagy Norbert elmondta azt is: felkészülten várták a havazást és gond nélkül be is indult a síszezon Bánkúton január 14-én.

Esett annyi, hogy…

– Péntek délután elkezdett esni és estére eldőlt, hogy annyi hó jön össze, ami lehetővé teszi azt, hogy a sípályák is el tudjanak indulni a szánkó- és a gyakorló sípályák mellett – fogalmazott. – Éjszaka megtörtént a pályák taposása, de a havazás nem hagyta abba, csak másnap dél körül. Egyeseknek ez gondot is jelentett, mert azt hitték, hogy nem kezelték meg a pályákat, hiszen friss hó várta őket reggel a taposott pályákon. A hó minősége könnyű por állagú, ez azt eredményezi, hogy a könnyű hóréteg viszonylag kevésbé stabil, hamarabb kikopik a lejtő egyes pontokon. Ezt ellensúlyozandó, heti háromszori karbantartást végzünk a pályákon. Pénteken, szombaton és hétköznap egy alkalommal ratrakoljuk azokat. Ennek eredményeként folyamatosan jó minőségű sípályákkal várjuk a hét minden napján a kilátogatókat.

Mint az kiderült, reggel 9 órától egészen délután 16 óráig üzemelnek a felvonók a Bükk-hegység egyik legmagasabb pontján. Működik a síkölcsönző, a szállást adó turistaház és az étterem is.

Akár több napra is

– Ezáltal bárki nyugodtan tervezhet több napos síelést is úgy, hogy igazi pályaszállása van – hangsúlyozta a Bánkút Sí Klub szóvivője. – Már a múlt hétvégéken is sokan látogattak ki Bánkútra. Az időjárás-előrejelzés szerint marad a hideg, tehát reményeink szerint még jó pár hétig használható lesz a síterepünk.

Nagy Norbert szerint a szezont megelőző ütemezett karbantartások meghozták a várt eredményeket. Bár a hó nem rajtuk múlott (és múlik), mégis elmondhatják, hogy eddig leállás nélkül tudták üzemeltetni a felvonókat és a pályakarbantartó gépeket.

– Hétvégenként három felvonót üzemeltetünk fixen a sípályákon, illetve kettőt a szánkó- és tanuló sípályákon – tette hozzá a szóvivő. – Hét közben az igényekhez igazodva egy mindenképpen megy, de ha kell, beindítunk többet is. A felújított és kibővített síkölcsönzőnkkel ki tudjuk szolgálni az ide érkező, síelni vagy éppen snowboardozni vágyó vendégeink igényeit is.

Azt már csak mi jegyezzük meg zárójelben, hogy kedden a „C” felvonó működött és az 1, 2, 4, 5 és 6. pályákon lehetett síelni, a síklub tájékoztatása szerint „közepes minőségű” pályákon. Nem árt tudni, hogy a pénztár zárva tart, felvonójegyet az étterem büféjében lehet vásárolni.

ÉM-JLI

