Aluinvent-DVTK: Nagyszerű „edzőmeccs” volt

Az élvonalbeli baj­nokság 14. fordulójának ta­lál­­kozóját kis ünnepség vezet­te fel: felvonták a Magyar Ku­pa-győztes zászlókat, a számok 1993-ról, 1994-ről és 2016-ról szóltak. Felcsattant a taps, elkészült néhány csapatfotó, a diadalokra pedig jó volt emlékezni.

Tíz perc: 31-5

A negyedik támadás volt az első sikeres akció a meccsen: Rasheed szépen kivitelezett tempója ült a gyűrűbe. Ezt hazai labdaszerzés, indítás és ziccer követte, majd Czank két triplája (4. perc: 13-3). Máris időt kért a félig gyerekekből álló Vasas. Jovanovic távolról célzott, de kiperdült, saját lepattanóját pedig testi épségének kockáztatásával összegyűjtötte, viszont közelről sem érezte a gyűrűt. Dúlról is kiderült, hogy nem tud ziccert dobni, miként társai sem, akik ugyan próbálkoztak mindenhonnan becsülettel, de célzóvizet nem ittak. A diósgyőriek egymás után gyűjtötték labdáikat és úgy mentek előre, mint kés a puha vajban. Az egyedüli, kosárlabdára termett alkatú Rochelt néhány ügyetlen megoldása után edzője leültette, az „edzőmeccs” így a Vasas centere nélkül folytatódott. Letámadott a piros-fehér gárda, tehette, mert attól nem kellett tartania, hogy a fővárosiak gólokat szereznek, vagy hét percig nem tudtak elmozdulni a 3-ról. Horváth B. is hármast produkált, a 31-5-ös első negyed után pedig a talán kispadon és a nézőtéren is véget ért a szakmázás, jöhettek a cserék, a tréningeken elhanyagolt elemek gyakorlására is bőven jutott idő.

Egyéni villongásokkal folytatódott a második tíz perc. A DVTK játékosai védekezésben és támadásban is arra törekedtek, hogy a Vasas is kapjon levegőt (33-13). Ruffin-Pratt szépen kitartott pincérdobásával kedvezett a közönségnek, aztán a vendégek 20 pontra zárkóztak fel, és ezen felbátorodva betermelték első hármasukat is. Adamecz megengedett magának egy homályt, ennek nem volt jelentősége, mert a parketten macska-egér párharc folyt. A nagyszünet előtt a lelátói dobszóló és az énekkar produkciója haladta meg az NB I-es szintet.

Három percet késtek

A harmadik felvonás elején válogatott kapkodást mutattak be a csapatok, Czank azonban „közölte”, hogy a gyűrűnek háttal állva is van szeme, pazar módon ér­tékesítette helyzetét (23. perc: 56-32). Alvó üzem­módra váltottak Szécsiék, ennek következtében a Vasas ötször ismételhette meg egyetlen akcióját, de pontot ebből sem csinált. A rendszertelen­ségnek Czank triplái vetettek véget, bár Gorjanácz azért közbeiktatott egy elideges­kedett ziccert. Mielőtt az utolsó negyedre fordultak az együttesek, megint rá­kapcsoltak, sebes támadásokat vezettek és ügyes tempókra is képesek voltak a játékosok. A talál­kozó utolsó szakasza már csak arról szólt, hogy mennyi lesz a különbség, aztán akik akartak, mehettek a szomszédba, a Mol ligás hokimeccsre, amelyről csak három percet késtek.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Aluinvent-DVTK – Vasas Akadémia 89-50 (31-5, 21-23, 15-10, 22-12)

Miskolc, 1000 néző. V.: Pozsonyi, Hervay, Balogh Gy.

Aluinvent-DVTK: Horváth B. (9/9), CZANK (16/9), RASHEED (17/3), Szécsi (4), Jovanovic (7). Csere: Prahalis (5), Tomlinson (7), Adamecz (5/3), Bach (5/3), Ruffin-Pratt (10), Gorjanácz (-), Győri (-). Vezetőedző: Miguel de Jesús López Alonso.

Vasas Akadémia: Colic (3/3), DÚL (17/9), Solymosi (2), Mérész (10), Rochel (7). Csere: Bajnóczi (5/3), Dusanic (2), Dobos (4). Vezetőedző: Igor Szkocsovszki.

Kipontozódott: Dúl, a 39. percben.

Miguel de Jesús López Alonso: – Nagyon örülök, hogy minden pályára lépő sportolónk hozzátette a magáét a játékhoz és az eredményhez. Januártól elkezdtük beépíteni a csapatba az újonnan érkezőket, most újabb lépést tettünk meg ezen az úton, de a munkát tovább kell folytatnunk, hogy meg tudjunk felelni szurkolóink és támogatóink elvárásainak.

Igor Szkocsovszki: – Nagyon rosszul kezdtünk, az első negyed utáni 5-31-ről nagyon nehéz felzárkózni. Lélekben nem voltunk ott a találkozón, a DVTK remekül játszott, és ilyen különbségű sikeréhez sem férhetett kétség.

