Aluinvent-DVTK: Döntővel felérő alapszakaszbeli csata Győrben

Az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 15. fordulójában vasárnap 17.00-tól CMB Cargo UNI Győr – Aluinvent-DVTK meccset rendeznek (ezúttal nem a győri egyetem csarnokában, hanem a Magvassy-sportcsarnokban). A házigazdák együttese – a Diósgyőrrel ellentétben – ez idő tájt nemcsak hazai porondon játszik tétmérkőzéseket, hanem a legrangosabb európai kupasorozatban, az Euroliga csoportküzdelmeiben. Ez utóbbi keretében szerdán Isztambulban meccseltek és kaptak ki, 66-53-ra, a török Fenerbahce vendégeként. Így nem tudták növelni eddigi egyetlen győzelmük számát (december 7-én a török Mersin otthonában nyertek), és a kilencedik vereségüket könyvelhették el. Hazai vizeken viszont sokkal jobban eveznek a Rába-partiak, 12 meccsükből 10-et megnyertek, csupán a PEAC-Pécs és a Diósgyőr vendégeként véreztek el. Utóbbi bajnoki nagy csatát és izgalmakat hozott, de nemcsak a remek hajrá, a fordítással elért 79-75-ös siker miatt emlékezhetnek erre vissza szívesen a piros-fehér szimpatizánsok, hanem azért is, mert a táblázaton a DVTK előtt álló csapatok közül csak a Győr ellen örülhettek győzelemnek ebben az évadban.

Ha nem nyernek…

A Diósgyőr számára tulajdonképpen abból a szempontból nagy jelentőségű ennek az összecsapásnak a tétje, hogy egy esetleges vereséggel gyakorlatilag búcsút mondhatnak a rájátszás szempontjából fontos, alapszakasz végi első négy helyeknek.

– Valóban nagyon fontos mérkőzés ez a mostani, és picit távolabbra tekintve, a jövő heti Szekszárd elleni idegenbeli találkozó is az, számunkra döntővel felérő, olyan fontosságú, ennek ismeretében készültünk – reagált az esélyeket taglaló felvetésünkre Miguel de Jesús López Alonso, az Aluinvent-DVTK szakvezetője, aki a Győr elleni meccsről szólva a következőket mondta: – Nagyon kemény mérkőzés vár ránk Győrben, mind a két csapat ismeri a másik erősségeit, gyengéit. Ellenfelünk nagy tempót diktál a meccseken, labdaszerzés utáni lerohanásos játékban erősek, ezt láthattuk a hétközi, az Euroligában, a Fenerbahce ellen lejátszott meccsükön is. Úgy vélem, hogy mivel hazai szinten két jó csapat találkozik, jó mérkőzésre van kilátás, mivel mindkét együttes számára fontos a győzelem.

Kívülről-belülről

A Diósgyőr helyzetét nehezíti, hogy nem biztos, hogy minden játékosára számíthat López edző. Ugyanis az amerikai Prahalis keddtől nem edzett a csapattal vírusos megbetegedés miatt, és a gyógyszeres kezelés mellett az orvosok azt javasolták az irányítónak, hogy a lehető legtöbbet pihenjen. Arra a felvetésünkre, hogyha nem tudja vállalni a játékot a légiós, az nagy veszteség lehet a Diósgyőr számára, Miguel de Jesús López Alonso így reagált:

– Az egészséges játékosok egész héten jó munkát végeztek, és ha egy jó játékos tudná vállalni a játékot, az plusz lenne, de mi azokkal készülünk a Győr elleni jó eredmény elérésére, akikkel egész héten együtt tudtunk dolgozni.

Az Aluinvent-DVTK játékosa, Szécsi Orsolya szerint is jó mérkőzésre van kilátás.

– A Győr felépítése hasonlít a mi csapatunkéra, és tulajdonképpen kívülről-belülről ismerjük egymást, így ezen a meccsen az dönthet majd, hogy melyik gárda akarja jobban a győzelmet. Megnéztük a Győrnek a Fenerbahce elleni hétközi mérkőzését teljes egészében, a tévés élő közvetítés során, és csak utána videóztunk a korábbi meccseikről összeállított anyagból. Azt láttuk, hogy egy picit elfáradtak Isztambulban, ahonnan még haza is kellett utazniuk, ami fárasztó, de nekünk nem ezzel, nem velük, hanem elsősorban saját magunkkal kell foglalkozzunk – mondta Szécsi Orsolya, aki arra a felvetésre, hogy a tavalyi évadhoz képest eddig is sokkal nagyobb szerep és játékidő jutott neki, és mivel a keretben már aligha lesz változás, valószínűleg ez így marad az évad végig, és ezzel kapcsolatban arra voltunk kíváncsiak, hogy ez nem rak-e nagyobb terhet rá, amire a játékos felelt: – A Győrnek is ugyanannyi magas játékosa van, mint nekünk, és a felelősség ugyanaz, ha kicsi vagyok, ha a kispadon lennénk. Ha nekem vagy valaki másnak egy adott napon nem megy, akkor a többiek kerülhetnek előtérbe. Mostani ellenfelünk két magas játékosára megvan a kiosztásunk, várhatóan nekem Varga Zs. ellen kell majd harcolnom, de bárkivel is találjam magam szemben, azon kell lennem, hogy eredményesebb legyek.

ÉM-BCS

Szombati eredmények:

UNIQA Sopron – MTK-Budapest 110-51 (20-19, 28-7, 32-13, 30-12)

PEAC-Pécs – PINKK-Pécsi 424 94-58 (25-9, 21-9, 24-12, 24-28)

Vasas Akadémia ZTE Női Kosárlabda Klub 57-66 (12-17, 18-15, 9-22, 18-12)

A női NB I/A csoport állása:

1. UNIQA Sopron 14 12 2 1179-874 26 pont

2. PEAC-Pécs 14 11 3 1023-902 25

3. VBW CEKK CEGLÉD 13 9 4 1034-875 22

4. Atomerőmű KSC Szekszárd 12 9 3 861-723 21

5. CMB CARGO UNI GYŐR 11 9 2 857-742 20

6. Aluinvent DVTK Miskolc 12 7 5 871-716 19

7. ZTE Női Kosárlabda Klub 13 6 7 852-906 19

8. Vasas Akadémia 13 3 10 788-980 16

9. PINKK-Pécsi 424 13 2 11 775-989 15

10. BEAC Újbuda 13 1 12 832-1076 14

11. MTK-Budapest 12 1 11 676-965 13

