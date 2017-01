Akár nyolc évet is kaphat egy lefülelt miskolci pénzhamisító

A Miskolci Járásbíróságon nemrég tárgyaltak egy miskolci pénzhamisításos ügyet, amelyben – a vádirat szerint egy férfi – a perben a másodrendű vádlott rábeszélésére egy fiatalkorú férfi – ő az első rendű vádlott – fénymásolással 500 ezer forintnak megfelelő összegű hamis pénzt készített. A pénzhamisító páros az így elkészített bankjegyeket Miskolcon, a Búza téri piacon akarta cigaretta vásárlására felhasználni.

Dollár és hrivnya

Nagyságrendekkel nagyobb értéket képvisel a Miskolci Törvényszék dr. Dósa Ágnes vezette büntetőtanácsa által tárgyalt ügy, amely – mint lapunkban már olvashatták – Sz. I. és társa ellen különösen nagy értékű pénzre elkövetett pénzhamisítás kísérletének bűntette és más bűncselekmény miatt kezdődött meg.

A vádirat szerint Sz. I.-t, az elsőrendű vádlottat 2015. év elején vele korábban üzleti kapcsolatban lévő, de egyébként számára ismeretlen személyek felkeresték és megbízták azzal, hogy 20-as címletű amerikai dollár bankjegyet, később pedig 200-as címletű ukrán hrivnyát készítsen, hamisítson azzal a céllal, hogy azokat Ukrajnában forgalomba hozzák. Mint az elsőrendű vádlott a tárgyaláson elmondta: „a megbízók a zavaros ukrajnai helyzetet akarták kihasználni a hamis bankjegyek elterjesztéséhez.”

A megbízás birtokában Sz. I. megkérte az ügyben másodrendű vádlottként jegyzett M. I.-t, hogy segítsen neki a hamis pénz elkészítésében. Beszerezték a szükséges speciális festékeket, illetve mintákat, alapképfájlt, papírt, nyomólemezeket.

Lebuktatták őket

A páros a megbízótól eredeti mintabank­jegyet is kapott. A két férfi több alkalommal próbanyomatokat is készített.

2015 júliusában Sz. I. elment M. I.-hez az elkészült anyagért a nyomdába, ahol 8 ívet (amely ívenként 12 darab 20-as címletű dollár volt – a szerk.) betett az autójába azért, hogy azt a délutáni órákban a megrendelőknek átadja. A nyomdából éppen távozó férfit a rendőrök igazoltatták, és a személygépkocsi csomagtartójából előkerültek a hamis dollár bankjegynyomatok.

Sz. I. és M. I. összesen mintegy 126 millió forint értékű 20-as címletű dollárt és 36 millió forintnyi 200-as címletű hrivnyát gyártott.

Szaniszló Bálint

Jogi fejlődéstan

A bűncselekmény tényállása hazai fejlődésének állomásait áttekintve megállapítható, hogy a fizetőeszközökön megvalósuló manipulációk tárháza már a középkorban is igen nagy volt, így a korabeli kodifikátorok mindenkor nagy hangsúlyt fektettek az efféle magatartások következetes üldözhetősége lehetőségének megteremtésére. Szembetűnő, hogy míg a klasszikus vagyon elleni bűncselekmények büntetése kapcsán a jogalkotói szigor jócskán enyhült a kezdeti időkhöz képest, addig a pénzhamisítás – a maga alapesetre kiszabható 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés büntetésével – továbbra is a súlyos deliktumok körébe tartozik. Fenntartotta e szigort a 2013 júliusában hatályba lépett 2012. évi C. törvény (az új Btk.) 389. paragrafusa is.

Ha hamis pénzzel fizet…

Amennyiben a pénztárban hamis pénzzel történő fizetés gyanúja merül fel, minden érintettnek érdeke a körültekintő eljárás. Büntetőjogi szempontból a pénzhamisítás és a hamis pénz forgalomba hozatala bűncselekménynek minősül. De az is bűncselekményt követ el, és így büntethetővé válik, aki jóhiszeműen jut hozzá a hamis pénzhez, azonban amikor utólag észleli annak hamis voltát, annak tudatában, tehát szándékosan forgalomba hozza azt.

A hamisítványokat a lefoglaláskor felvett jegyzőkönyv kíséretében az MNB-be kell megküldeni, ahol részletes szakértői vizsgálatnak vetik alá azokat.

