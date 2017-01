A vadgazda „havas” feladatai Borsodban

A fagyos, de hómentes időszakot követően Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, az Északerdő Zrt. kezelésében lévő erdőkbe is megérkezett a hó. Ha már nem sikerült karácsonyra vagy legalább a téli szünetre, az eddigi elmaradást egyszerre pótolta az időjárás, mivel két nap alatt változó vastagságú, a Bükkben 20-30, míg a Zemplénben 30-50 centiméteres hóréteg képződött. Az erdészek várták már a havat, egyrészt a szépsége miatt – ellentétben a ködös, nyirkos időjárással –, másrészt a természet is igényli a hótakarót és a hideget egyaránt.

A többletfeladatok

– Tekintettel a jelenlegi többször előforduló -10 fok alatti éjszakákra, illetve a hirtelen lehullott extrém mennyiségű hóra, beszélnünk kell a téli időjárás jelentette többletfeladatokról is – tájékoztatott Szentléleki Tibor, az Észak­erdő Zrt. vadászati és idegenforgalmi osztályvezetője. – A jó vadgazda ilyenkor nem feledkezhet meg a vadászterületén élő vadállományról. Nagyon fontos, hogy a vad­etetők ebben az időszakban mindig fel legyenek töltve elegendő, jó minőségű szemes és szálas takarmánnyal, valamint az ásványi anyagok pótlását lehetővé téve nyalósóval. A téli vadetetés azért is fontos, mivel a születendő vadmalacoknak és muflonbárányoknak egy elnyúló hideg időjárásban igencsak lecsökkenhetnek a túlélési esélyei. Ez a május-júniusi időszakban születendő őzgidák és a szarvasborjak esetében már nem várható.

Sajnos, a magas hóállás veszélyes a vadállományra, főleg a kisebb testűekre, az őzekre, muflonokra. Mivel a hasuk állandóan a hideg hóban van, könnyen felfáznak, és ez a vad pusztulásához vezethet. Ez a hómennyiség szinte teljes mértékben ellehetetleníti a vad természetes, földön található – makk, fű – takarmányhoz való jutását. A nagy hóban képtelen sokat mozogni, a távolabbi etetőkhöz csak nagy erőfeszítések árán képes eljutni.

– Az erdészeti munkálatokra tekintettel is elvégzett erdei utak takarítása a vad közlekedését is nagyban elősegíti – hívta fel a figyelmet Szentléleki Tibor. – Ugyanazon a nyomon közelíti meg az etetőt, amit a vadetetést végző erdészeti személyzet autója hagyott hátra. Ilyenkor a vad­etetők körül koncentrálódik a vad, ahol a gondos vadgazda jóvoltából minden esetben jó minőségű és kellő mennyiségű takarmányt találhat. A nagyvadak részére kijuttatott takarmány az egyéb erdei állatok, elsősorban a madarak, kisemlősök számára is jelentős segítséget jelent a tél megpróbáltatásainak túlélésében. Az erdészek ilyenkor nem feledkeznek meg az erdőgazdálkodási munkálatok zökkenőmentességét biztosító, valamint a közjóléti létesítményekkel kapcsolatos munkálatok – utak síktalanítása, hó eltakarítása, stb. – haladéktalan elvégzéséről sem.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA