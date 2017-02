A színészmesterséggel ismerkedtek a Miskolci Nemzeti Színházban

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Fiatal Tehetség (FIT) Programjának diákjai „A színház világa” kurzus keretében vettek részt a színházlátogatáson.

„Izgalmas néhány órát tölthettünk el: megismertük a színház és a társulat történetét, benézhettünk a díszletraktárba, megtapasztalhattuk, milyen érzés a színpadon állni, a fodrászatban pedig több hajkölteményt is felpróbálhattak a gyerekek. A legnagyobb élmény mégis az volt, amikor a művész úrral találkoztak, és ízelítőt kaptak a színészi lét szépségeiről és kihívásairól” – mondta Győri Katalin, a kurzus MCC-s oktatója.

A tehetséggondozási program miskolci diákjai a kurzus keretében már a látogatás előtt megismerkedtek a színházzal kapcsolatos alapismeretekkel: ki kicsoda a színház világában, vagy hogyan születik egy színdarab.

Győri Katalin elmondása szerint a képzés nemcsak kedvet csinál a színházi elő­adásokhoz, hanem amellett, hogy tágítja a gyerekek látókörét, a színjátszás és a drámapedagógiai foglalkozások a közösség előtti szereplésre is megtanítja a diákokat. Ez utóbbihoz egy kis segítséget is kaptak Kokics Pétertől, aki a szövegtanulás praktikáiba is beavatta a gyerekeket.

Ingyenes képzések

A Fiatal Tehetség Program kurzusai során a diákok a mindennapi élethez sok szállal kötődő területeken szerezhetnek jártasságot, úgymint az egészségügyi tudatosság, a média világa, pénzügyi ismeretek, robotika vagy akár a színházak világa. Az iskola mellett végezhető ingyenes képzések nagyon fontos része a tapasztalatszerzés, hogy ne csak elméleti ismeretekkel gazdagodjanak a diákok.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA