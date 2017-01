A Pallaszból már nem lesz újra szálloda

Arra, hogy valami történik a volt hotel területén, egyik olvasónk hívta fel a figyelmünket. Igaz, ő azt gyanította, hogy a ma már csak romokban létező épület elemeit lopják. Mint kiderült, ez nem igaz, csupán új tulajdonosi kör vásárolta meg az ingatlant, és megkezdték a bontást.

– Felszámolásból vásároltuk meg az épületet, de szállodaként semmiképp nem szeretnénk már üzemeltetni – mondta lapunknak Kései Dezső, a tulajdonos cég ügyvezetője. Azt azonban még nem szerette volna elárulni, hogyan hasznosítják majd az ingatlant. „Jelenleg a bontás zajlik, ehhez megvan az engedélyünk” – hangsúlyozta. Az új tulajdonos is elmondta, ismert előtte, hogy az egykori szállodának nem volt jó híre, de a tulajdonosváltással – úgy véli – ezek a problémák is megoldódtak.

Országos hírű

A Pallasz Hotelnek olyannyira nem volt jó híre, hogy az elmúlt évtizedekben többször is írtunk róla, de az országos sajtóban is gyakorta szerepeltek. Tíz évvel ezelőtt például azzal, hogy több tucat szállóvendég fordult a rendőrséghez, mert a szobákból ellopták a pénzüket vagy értéktárgyaikat. A tolvaj pedig minden esetben kulccsal jutott be a szobákba, ezért a szállodát üzemeltető vállalkozó is gyanúba keveredett.

De ugyancsak több mint egy évtizedes probléma volt az is, hogy a Pallasz egykori területén a volt tulajdonos illegálisan parkoltatott, és előfordult, hogy az autókat, buszokat feltörték, kirabolták.

