A nagy hidegben is jusson elég tüzelő a kályhába…

Mint a napokban írtuk, a szociális tűzifáért felelős Északerdő Erdőgazdasági Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében összesen 196 önkormányzattal kötött értékesítési szerződést. Köztük tucatnyi dél-borsodi, Tiszaújváros környéki település is található.

Tölgyet, csert, bükköt

Az igényelt tűzifa mennyisége idén növekedett: 1000 köbméterrel haladja meg a tavalyit. A Belügyminisztérium által meghirdetett programban az ötezer lélekszám alatti települések kemény lombos tűzifát, főként tölgyet, csert és bükköt, kisebb mennyiségben akácot igényeltek.

„A mostani időjárás nehezíti ugyan a munkát és a szállítást, de reményeink szerint tartani tudjuk a kiírásban szereplő határidőt, és február 15-ig minden önkormányzat hozzájut a tüzelőhöz. A borsodi önkormányzatok többsége egyébként az elmúlt években is tőlünk vásárolta meg a szociális tűzifát” – nyilatkozta Zay Adorján, az Északerdő vezérigazgatója.

Tiszaújvárosban pedig naponta hatszor fordul az a teherautó, ami a rászorulóknak visz tűzifát Tiszaszederkénybe. Vaskos tönkök helyett gallyakat pakolnak fel a platóra, az Ifjúsági parkban kitermelt hatalmas nyárfák ágait – tudtuk meg a város internetes honlapjáról.

Idősebb Farkas Sándor feleségével együtt lakik az egyik faluszéli házban. Éppen a kertjük végében parkol le a szállító. A rakományból nekik is jut, ám behordani nem tudják, idősek, betegesek, mindkettőjüket leszázalékolták.

„Kijöttek a városból az unokáink, ők segítenek rajtunk, fiúk is, lányok is. Rendes gyerekek. Emez itten – mutat az udvarba Sanyi bácsi – fűrésszel darabolja, kupacba rakja, hogy nekünk már csak a tűzre kelljen dobnunk. Nem bírnánk már erővel ezt a munkát, jó, hogy segítenek nekünk és jó, hogy a polgármester úr ezt kitalálta, hiszen nagy szükség van a fára ebben a hidegben” – mondja, miközben a felesége is kijön a verandára és meleg kávéval, keksszel kínál a hidegben.

„Mi egyáltalán nem tudtunk venni tűzifát ezen a télen, eddig azzal a szociális tűzifával fűtöttünk, amit az önkormányzat osztott még decemberben. Szerencsére a héten kaptuk meg a második, januári adagot, így van utánpótlás, és pluszba van még ez, amit az Ifjúsági parkból kaptunk” – mondja az asszony.

Közben a roma kisebbségi önkormányzat képviselői is megérkeznek a helyszínre, ők is segítenek az osztásban.

„Ismerünk itt mindenkit, sokan számítanak erre a segítségre, hiszen sok itt a szegény ember” – mutat a most érkezett gallyrakást megbontó csapatra Barna Gyula.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA