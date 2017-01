A lényeg, Sajószentpéter fejlődjön

A napi politikát igyekszik mellőzni, szerinte annak nincs helye a testületi üléseken. Az MSZP alapító tagjaként továbbra is baloldalinak vallja magát, de számára a város fejlődése a legfontosabb, így korrekt együttműködésre törekszik a város kormánypárti ország­gyűlési képviselőjével. Faragó Péterrel, Sajószentpéter polgármesterével többek között erről is beszélgettünk.

Az elmúlt időszakban több polgármesterrel beszélgettem, amikor az idei tervekről kérdeztem őket, a válasz az volt: a pályázataik elbírálására várnak. Sajószentpéteren mi a helyzet?

Faragó Péter: Ugyanezt tudom mondani, több pályázatot adtunk be, ezekből kettőt már előzetesen elbíráltak és pozitív döntés született, ami azt jelenti, hogy a pályázatok a végleges döntéshozók elé kerülnek. Egyik ilyen projektünk a 1200–1300 személyes főzőkonyha teljes felújítását célozza meg, ennek összege több mint 200 millió forint. Barnamezős beruházás keretében pedig a volt üveggyár melletti területet kívánjuk rehabilitálni, és egy szabadtéri sportcentrumot kívánunk kialakítani, többek között műfüves pályával, kézilabdapályával, valamint egy extrém park is része a pályázatnak. A tervben szerepel a projekt részeként a vasúti sorompótól az Ibolya telep felé vezető út felújítása is. Ez egy 670 millió forintos beruházás.

Mi az, amire még várnak?

Faragó Péter: Van egy beadott pályázatunk kerékpár­út-fejlesztésre, ami terveink szerint az egész várost átszelné. De fontos a csapadékvíz elvezetésére szolgáló árokrendszer fejlesztéséről szóló projektünk is, ez elsősorban a régi gázcseretelep környékét érintené, ahol a 2010-s árvíz a legnagyobb gondot okozta. Ezeken túl ugyancsak pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani intézményeink energetikai korszerűsítését: a sportközpontot, a dusnoki közösségi házat és a városi könyvtár épületét. Az egykori Pécsi Sándor Általános Iskola épülete is felújításra szorul. Remélem, hogy egy uniós projekt részeként lehetőség nyílik arra, hogy új funkciót adhassunk az épületnek.

A Sajószentpéteren áthaladó forgalom csökkentésére keresnek-e valamilyen megoldást?

Faragó Péter: Igen, éppen ezért egyik pályázatunkban a 26-os és 27-es főutak csomóponti fejlesztését céloztuk meg. Azt gondolom, a 26-os elkerülőút belátható időn belül nem épül meg, amit nagyon sajnálok. Hiszen városunkban gyakori a szmog, és ezt a légszennyezettséget elsősorban a városon átvonuló elképesztő mennyiségű kamionforgalom okozza. Amit addig tudunk tenni az az, hogy az edelényi elágazásnál egy körforgalmat alakítunk ki, ez ugyan nem csökkenti a forgalmat, de a mostani balesetveszélyes helyzetet javítja.

Mi az, amire már tavaly is jutott a városban?

Faragó Péter: Mint említettem, a 2010-es árvíz okozta károk ma is elevenen élnek a sajószentpéteriekben. Éppen ezért prioritásként kezeljük a csapadékvíz-elvezető rendszer megújítását, amit tavaly saját erőből, közmunkásokkal el is kezdtünk. Ugyancsak a közfoglalkoztatási program keretében a rendőrőrs főépülete is megújult, ez is önerőből. Az idén a melléképület következik, ígéretünk van, hogy kapunk erre támogatást.

Ez a harmadik ciklusa polgármesterként, de a második, hogy ellenzéki színekben vezeti a várost. Hogyan éli meg?

Faragó Péter: 2006-ban lettem először polgármester, akkor, amikor szocialista színekben – Őszöd után – nem volt könnyű választást nyerni. Az első négy évben – és előtte 12 évig – a térség országgyűlési képviselője is voltam, és mindent megtettem annak érdekében, hogy a város fejlődjön. Majd jött 2010, akkor már nem indultam az országgyűlési választáson, de 16 év után nem is tettem volna, elég volt 16 év, négy ciklus a parlamentben. De egyébként is azt érzem, a polgármesteri feladat élőbb, naponta látja az ember az eredményeket… 2010-ben, Demeter Zoltán személyében, kormánypárti országgyűlési képviselője lett a térségnek. Akkor végiggondoltam, nekem a legfontosabb a város fejlődése, azért választottak meg, hogy folytassam a munkám, folytassam Sajószentpéter fejlesztését. Éppen ezért a napi politikát száműztem a mindennapi munkából, a testületi ülésen sem engedem. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek viták, de nem politizálunk, hiszen sem nekem, sem a testületnek nem ez a feladata. Az más kérdés, mit gondolok szocialistaként, és más, mit tehetek egy város vezetőjeként. Demeter Zoltánnal korrekt a kapcsolatunk, ő van abban a helyzetben, hogy tud lobbizni Sajószentpéterért is, amit meg is tesz. A jó kapcsolathoz persze kell a másik fél is, de tudjuk, mindkettőnk érdeke, hogy a város fejlődjön.

