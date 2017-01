A Karib-tenger egérkalózai kalauzolták az óvodásokat Miskolcon

Bergengóciába, Zúzmaragyarmatra, a bűvös erdőbe, a kalózok szigetére, de még a Sárkány-szorosba is eljutottak csütörtökön a miskolci óvodások. Itt gyűjtötték össze ugyanis azokat a talizmánokat, amelyekkel később ki tudták szabadítani a bajba jutott állatokat.

Így részeseivé váltak a Karib-tenger egérkalózai interaktív mesének, amit Elekné Aranyosi Katalin, a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola tanára írt a gyerekeknek, és az intézmény drámatagozatos csoportja adott elő csütörtökön. Ekkor tartották ugyanis a Szabó Lőrinc iskolában az óvodások városi vetélkedőjét, amit az idén hetedik alkalommal rendeztek meg a miskolci óvodák, óvodások számára.



„A célunk az, hogy a végzős óvodások megismerjék iskolánk életét, ismerkedjenek az osztálytermekkel, tanárokkal, és lássák, ha iskolások lesznek, milyen csodákkal találkozhatnak nap mint nap” – fogalmazott Mikitáné Újjobbágy Erzsébet igazgató. Azt is elmondta, a vetélkedő ötletét az adta, hogy az elsősök sokszor szorongva léptek be az intézménybe az első napokban. Ezért szerették volna, hogy már az iskolakezdés előtt megismerkedjenek az iskolás léttel, azaz megkönnyítsék számukra az óvoda és iskola közti átmenetet. A csütörtöki rendezvényre 75 óvodás érkezett a város csaknem tucatnyi óvodájából.

Voltak, akik nem intézménnyel, hanem egyénileg, szülőkkel neveztek be a vetélkedőre, amin minden csoport nyert valamilyen ajándékot. Az interaktív mesének köszönhetően pedig bejárták a tantermeket a gyerekek, a tornateremben pedig játékos, ügyességi vetélkedő várta őket.

Megismerkednek

– Szeretek tanulni, rajzolni, ezért már nagyon várom az iskolát – árulta el a hatéves Molnár Nóra, akit nagymamája kísért el a vetélkedőre. Azt is megtudtuk, ő a Szabó Lőrinc iskolába szeretne menni, ezért is jött el a nyílt napra. Nagymamája, Martis Ferencné korábban az iskolában tanított, ma már nyugdíjas, de szívesen nevezte be unokáját a játékos a versenyre.



„Megismerkednek a tanárokkal, egymással a gyerekek, kiváló kezdeményezés” – fogalmazott a nagymama.

Szeretne tanulni

Kántor Benedek is szeptemberben kezdi az első osztályt, de ő még nem tudta megmondani, melyik iskolába megy.

„Anyukám mondta, de most nem jut eszembe” – válaszolta kérdésünkre. Azt viszont megtudtuk, Benedek rendőr szeretne lenni, ezért már nagyon várja a sulit.



„Szeretnék megtanulni írni, olvasni, és sok dolgot szeretnék még megtanulni” – sorolta Benedek.

