A Füzéri vár a hó fogságában volt

Füzért sem kímélte meg a korábbi napok nagy havazása – tudtuk meg Horváth Jenőtől, a település polgármesterétől. Olyannyira, hogy a lehullott több mint 50 centis hó miatt a füzéri vár egy ideig nem volt látogatható. A napokban azonban sikerült a lehullott félméteres hó fogságából kiszabadítani a vár alsó és felső kapuit, udvarát és bástyáját, ezért a hétvégén péntektől vasárnapig már várták a turistákat.

Márciustól az év végéig 60 ezren keresték fel a várat.” Farkas Imre

Téli menetrend

– Úgy döntöttünk, ezen a télen csak a hétvégén tart nyitva a füzéri vár – mondja Farkas Imre, a Füzéri Várgondnokság munkatársa. – Pénteken, szombaton és vasárnap várjuk a látogatókat, bár most egy kicsit nehezebben közelíthető meg az alsó és a felső vár. A helyi közfoglalkoztatottak és a várgondnokság munkatársai napokig dolgoztak azon, hogy a várhoz vezető erdei utak ismét járhatókká váljanak. Erőfeszítéseinket siker koronázta, így a korábbi kényszerszünet után a hétvégén már újra tudtunk látogatókat fogadni. A terveink szerint egészen március végéig marad ez a hétvégi nyitvatartás. A várba látogatóknak nem kell ilyen hidegben sem dideregniük, hiszen a termekben lévő cserépkályhák nem díszletként szolgálnak, valóban fűtünk is velük, és emellett még két kazán biztosítja a szobákban a megfelelő hőmérsékletet. Péntektől vasárnapig a vár mellett a látogatóközpont és a két tájház is megtekinthető.

Megnőtt látogatószám

Farkas Imre szerint tavaly március óta ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a füzéri vár iránt.

– A vár rekonstrukciója óta, 2016 márciusától az év végéig közel hatvanezren keresték fel a várat, ami egy kiemelkedő szám. Ezt szeretnénk megtartani vagy növelni, hiszen azt látjuk, amíg korábbi, romos állapotában volt a vár, addig is kedvelt turisztikai célpont voltunk, de amióta megújult az alsó és a felső vár, azóta sokkal többen keresnek fel minket – mondta Farkas Imre.

