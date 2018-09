Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik az Urbán házaspár

Urbánné Csoltó Nikolett és Urbán Zsolt kapcsolata két évvel ezelőtt kezdődött és maguk sem gondolták volna, hogy ilyen rohamos gyorsasággal követik majd egymást az események.

Egy napon, 2016 nyarán a semmiből ismerősnek jelölte Nikit egy idegen, ő volt Zsolt. Beszélgetni kezdtek, ebből kerekedett végül a nagy szerelem.

Az eljegyzésük egy étteremben volt, a vacsorát Zsolt úgy harangozta be, hogy valami fontos dologról kell beszélniük. Niki először azt hitte, hogy szakítani akar vele párja, alaposan meg is ijedt, de ilyen kellemes csalódásra álmában sem számított. Vőlegénye egy nyolc strófás verset is írt kedvesének, így rímben hangzott el a lánykérés, amire természetesen csak igen lehetett a válasz.

A fotózásra a tarcali bányatónál és a környéken került sor, lévén Zsolt taktaharkányi és szerették volna a környéken megörökíteni életük nagy napját, azaz megelőző napját, hiszen a fotózás augusztus 10-én volt.

Illetve mindenképpen szabadtéri fényképezkedést szerettek volna, mert szabad lelkeknek tartják magukat. Bár a nevezett képen nem látszik, de elkísérte őket elválaszthatatlan társuk, Zsolt motorja is, mert nem akartak görcsösen pózolni, inkább egy laza és vidám délelőttel kiszínezni esküvőjüket. A kedvünkért azonban elküldtek egy olyan fotót is, amin a motorral pózolnak.

Az esküvőt pedig idén augusztus 11-én tartották Szerencsen, Niki születésnapján, így kétszeresen is emlékezetes életében a nagy nap.

