Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik az Árvai-Halász házaspár

Halász Ágnes és Árvai István Sityu 1997-ben ismerkedett meg az akkor még működő Kazinczy Klubban, ahol egy közös ismerősük amatőr színtársulatot szervezett, és őket is meghívta, hogy szerepeljenek a darabban. Egy humoros francia vígjátékot próbáltak, amiben szerepük szerint utálták egymást. Fél évig, heti rendszerességgel bújtak a kötekedő, savanyú vénkisasszony és a bohém, vén művész bőrébe, s bár a darab soha nem készült el, Ágnes és Sityu egymásba szerettek. Az ismerőseik eleinte megbotránkoztak a köztük lévő korkülönbség miatt, és nem jósoltak nagy jövőt a kapcsolatnak. De rácáfoltak a jóslatokra, hiszen immár huszonegy éve élnek együtt, és még egy komolyabb veszekedésük sem volt a két évtized alatt. Elmondásuk, illetve a barátaik szerint is példaértékűen harmonikus a kapcsolatuk, ők maguk a béke szigete.

Az eljegyzésük 15 évvel ezelőtt volt, azóta többször is felvetődött a házasság gondolata, de valahogy mindig úgy alakult az életük, hogy elhalasztották – nem ez volt a legfontosabb. Sityu humorosan azt szokta mondani, hogy 21 évet volt előzetesben, most kezdte a letöltendőt.

Végül idén július 27-én Miskolcon tartották meg az esküvőjüket, ami nagyon megható és személyes volt. Ágnes sógornője, sógora és egy barátjuk alkotják az Ildi Rider nevű zenekart, akik egy stúdióban felvették a pár kedvenc dalát. Amikor megszólalt a “Kézen fogsz és hazavezetsz” című Presser szerzemény a családi zenekar előadásában, szem nem maradt szárazon. Illetve az anyakönyvvezető is a kapcsolatuk kezdetétől személyesen ismeri őket, így a házasságkötés is nagyon személyes volt.

A végén pedig egy költő barátjuk elszavalta az egyik saját versét meglepetésképpen, amiről a házaspár semmit nem tudott, egyik ámulatból a másikba estek.

Ágnes és Sityu nem igazán szereti, ha fényképezik őket, így megpróbáltak a fotózáshoz lazán hozzáállni, ami olyannyira sikerült, hogy a fotós is meglepődött. Nem volt semmi feszélyezett toporgás, a fotós kattintgatott, így készültek a csodás pillanatképek.

A szertartás után felsétáltak a történelmi Avason lévő pinceházukhoz, ott volt az ünneplés. Miskolc gyöngyszemének, egy csodának tartják az avasi pincesort, ahol szerelmük kezdetén rengeteget sétáltak a macskaköves, kanyargós utcácskákon, a romos pincék között. Már akkor eldöntötték, hogy egyszer nekik is lesz ott házuk. Hat éve vásároltak is egyet, így nem volt kérdés, hogy ez lesz a helyszíne ennek a fontos eseménynek, illetve az egyik ott készült képpel neveztek a pályázatra.

