Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik a Tóth házaspár

Tóthné Bacsó Ágnes és Tóth Rajmund tinédzser korukban ismerkedtek meg, 13 évvel ezelőtt. Közös társaságba jártak, de az évek során szétváltak útjaik, míg hat évvel ezelőtt egy közösségi oldal segítségével újra megtalálták egymást. Beszélgetni kezdtek, viszont Rajmund ekkor külföldön dolgozott, ám fél év után hazaköltözött Ágneshez.

Az eljegyzésük 2014. december 23-án történt, direkt nem karácsonykor – így Ágnes nem számított rá, hogy szenteste előtt meglepetés éri. A lány akkor a vendéglátóiparban dolgozott, aznap is késő estig tartott a munkaideje. Rajmund elment érte, de a fárasztó nap után a hazafelé tartó úton összevesztek. Amikor felértek a lakásba és Ágnes leült volna a konyhába megpihenni, párja hívta, hogy menjen be a szobába, mert korábban jött a Jézuska.

A lány felkapcsolta a villanyt és a fa alatt egy becsomagolt doboz várta. Kibontotta, egy whiskys doboz volt benne, ráírva hogy „Boldog Karácsonyt!”. Kinyitotta és egy kis ékszeres doboz volt a tartalma, benne a gyűrű. Ágnes felnézett Rajmundra elkerekedett, könnybe lábadt szemekkel, aki közben letérdelt és megkérdezte, hogy lenne-e a felesége.

Az esküvőt idén májusban tartották Miskolcon,a lagzit pedig Felsőzsolcán. A hagyományos esküvői menü nagyon finom volt, a díszítésről maguk gondoskodtak a barátaik segítségével.

A szervezésben a leendő ara mindent egyedül intézett, ugyanis a férj újra külföldön dolgozik és nem tudott haza járni segíteni. Viszont mindent menyasszonyára bízott, mert tudta, hogy minden olyan lesz, ahogy közösen megálmodták, a menyasszony pedig élvezte a szervezés minden percét. Az esküvő nagy része így meglepetés volt Rajmundnak, még az egyik öltönyét is úgy vették Ágnes édesanyjával, hogy a vőlegény ott sem volt.

A legérzelmesebb emlékük az esküvővel kapcsolatban az, amikor a szülőktől búcsúztatták őket, hisz az egyébként is egy nagyon megható része az esküvőnek, nekik is a legszebb pillanatok közé tartozik.

Azonban a meghittség mellett nem volt hiány vicces eseményekben sem: a barátok beszámolója szerint az egyik ilyen jelenet az volt, amikor Ágnes az éjszaka folyamán egy gyerekmotoron száguldozva, két üveg pálinkával a kezében ajánlgatta az italt a vendégseregnek.

Illetve Rajmund az első alkalommal, a motorra pattanás közben elszakította az öltöny nadrágját. Korábban pedig pörölt leendő feleségével, hogy ugyan minek neki még egy öltöny, feleslegesen vették meg, de azzal érvelt Ágnes, hogy sosem lehet tudni milyen baj történik. Hát tessék, a baj meg is történt, de nem volt gond, mert felkészültek mindenre.

A fotózásuk egyik legfontosabb szereplője a Suzuki SV 650-es motorjuk, és a kiskutyájuk Jorgosz volt. Rajmund motorozik, Ágnes most készül jogosítványt szerezni rá, és nagyon fontos volt nekik, hogy motoros esküvőjük legyen. Ezt sikerült is megvalósítani, ugyanis a Búza téri templomtól tizenhat motoros társuk kísérte őket a lakodalom helyszínéig.

Mivel az első találkozásuk a Népkertben történt, az első sorozatot ott készítették. A fotózás második felvonása pedig az Avasi kilátónál volt, ami elég ikonikus és fontos helyszíne Miskolcnak, és a párnak is – a férjnek még tetoválása is van róla.

