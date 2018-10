Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik a Tamási házaspár

Tamásiné Szigeti Tímea és Tamási Máté immár hét éve ismerik egymást, az akkori munkahelyükön találkoztak először és lettek nem sokkal később egy pár.

Ők azonban nem egy gyűrűvel kötelezték el magukat a másik mellett, hanem egy új élettel: 2012-ben megszületett ugyanis a kisfiuk, Ádám, így nem volt kérdés, hogy együtt élik le az életüket.

Az esküvő ez év július 21-én volt, Szegilongon, ahol Tímea felnőtt, a családja még most is itt él. Mivel hagyományos, falusi lagzit szerettek volna, a szülőfaluban adottak voltak a körülmények, a helyszín, a segítség, minden, ami elengedhetetlen a nagy naphoz. Illetve, mivel a menyasszony nagyszülei már idősek, nem tudtak volna elutazni Miskolcra, azonban Tímea – érthető módon – nem akart úgy férjhez menni, hogy nincsenek ott a nagyszülei. Így ez volt a fő ok, amiért ott tartották az esküvőt, ami egy igazi álomesküvő volt. Csodálatos helyen, gyönyörű környezetben, fantasztikus hangulatban, szeretett családjuk, barátaik és kollégáik társaságában telt. Számukra ez volt a tökéletes nap.

Mivel Tímeának a szívéhez nőtt a falucska, a képeket is ott készítették a tájházban és a Millenium Parkban. Nagyon baráti és közvetlen hangulatban telt, a fotós és a videós szakértő munkájának köszönhetően. A pár maximálisan megbízott bennük, ők csak megadták a helyszínt, a többit a profikra bízták, amiből kihozták a legtöbbet – jobbat nem is tudtak volna elképzelni. Ezeken a hangulatos, szép helyeken örökítették meg a nagy napot, feleslegesnek tartották, hogy más faluba, városba menjenek fotózkodni, hiszen helyben is csupa csoda állt rendelkezésükre.

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on - Elindult a szavazás! Miskolc - Mostantól egészen október 15-én éjfélig lehet szavazni a Borsod Online esküvői fotópályázatára folyamatosan beérkező képekre. A legtöbb voksot begyűjtő pár kényeztető wellness-hétvégét nyer. Ám szavazni is érdemes! A voksoláshoz szükséges egy rövid regisztráció, amivel a szavazó automat... Tovább a cikkhez

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on Miskolc - Kényeztető wellnesshétvége a legjobbnak bizonyuló fényképen szereplő pár jutalma. Érdemes részt venni a lapunk hírportálján, a Borsod Online-on augusztus 17-én kezdődő esküvői fotópályázaton. A legtöbb szavazatot összegyűjtő páros jutalma egy 2 személyes, 2 éjszakára szóló, kényeztető w... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA