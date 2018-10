Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik a Péderi házaspár

Péderi-Lidák Nikolett és Péderi Sándor 2015 őszén ismerkedett meg, amikor Nikolett Sándor munkahelyén talált állást. Később ő lett az oktatója annak a csoportnak, amelyikben Nikolett is betanult az új munkakörbe. Az oktatás haladt, nem történt semmi különös, egészen következő év márciusáig. Nőnapkor ugyanis Sándor írt egy üzenetet Nikolettnek, ezután elkezdtek beszélgetni. A március pillanatok alatt elrepült, mire a leendő vőlegény összeszedte a bátorságát, hogy randevúra hívja a lányt. A zempléni hegyekbe mentek kirándulni, ahol olyan jól sikerült a közösen töltött nap, hogy úgy döntöttek, megpróbálják együtt.

Az eljegyzés a megismerkedésük első évfordulóján történt. Nőnapi bálra voltak hivatalosak 2017. március 8-án, ahol a társaságban iszogatva Sándornak eszébe jutott, hogy mi lenne, ha a bálon kérné meg Nikolett kezét. A barátai remek ötletnek tartották, olyannyira, hogy a segítségüket is felajánlották. Szükség is volt rá, ugyanis ez nem hirtelen ötlet volt ám Sándor részéről, a gyűrűt már korábban megvette – ami ekkor otthon várta a megfelelő pillanatot.

Itt jöttek képbe a barátok: sebtiben fuvart szerveztek, hogy Sándor villámgyorsan és észrevétlenül hazamehessen a gyűrűért, de Nikolett közben váratlanul felhívta. Tombolát szeretett volna venni, de nem találta a párját, no meg a pénztárcát sem. Sándor megnyugtatta, hogy csak kiugrottak pezsgőt venni, a pénztárca pedig a táskájában van. Szerencséjére Nikolettnek nem tűnt fel, hogy a barátja pénztárca nélkül indult vásárolni…

A kaland sikeresen végződött, meglett az ékszer. A lánykérést a tombolasorsolás végére időzítették, Sándor egyik barátja volt a tombola húzó. Az utolsó nyereménytárgy után bejelentette, hogy nincs még vége, van egy különdíj is. Csodák csodájára a Nikolettnél lévő sárga 80-as cetlit húzták ki, s amíg ő elindult átvenni a nyereményt, Sándor utána osont, és a háta mögé lopódzva féltérdre ereszkedett. A közreműködő cimborák egy mikrofont is adtak neki, így amikor Nikolett megfordult, szerelme már fel is tette a kérdést, hogy hozzá megy-e feleségül. A lány szóhoz sem jutott, így sűrű bólogatással, könnyek között “mondta ki” az igent.

Idén júliusban Szendrőben tartották az esküvőt, több mint egy évnyi szervezést követően. Ehhez nagyon sok segítséget kaptak a szeretteiktől, az ötleteléstől egészen a megvalósításig.

Mivel mindketten a vasúti közlekedésben dolgoznak, jó ötletnek gondolták, hogy az esküvői fotózás egyik helyszíne legyen a Miskolci fűtőház, a kelléke pedig egy 0480 sorozatú TRAXX mozdony. A mozdonyvezető barátok és feleségeik természetesen itt is segítettek, a fotózásra érkezésükig már elrendezték a helyszínt, nekik csak oda kellett állni és hagyni, hogy a fotós megvalósítsa az ötleteit – így született a nevezett kép is.

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on - Elindult a szavazás! Miskolc - Mostantól egészen október 15-én éjfélig lehet szavazni a Borsod Online esküvői fotópályázatára folyamatosan beérkező képekre. A legtöbb voksot begyűjtő pár kényeztető wellness-hétvégét nyer. Ám szavazni is érdemes! A voksoláshoz szükséges egy rövid regisztráció, amivel a szavazó automat... Tovább a cikkhez

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on Miskolc - Kényeztető wellnesshétvége a legjobbnak bizonyuló fényképen szereplő pár jutalma. Érdemes részt venni a lapunk hírportálján, a Borsod Online-on augusztus 17-én kezdődő esküvői fotópályázaton. A legtöbb szavazatot összegyűjtő páros jutalma egy 2 személyes, 2 éjszakára szóló, kényeztető w... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA