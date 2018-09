Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik a Pásztor házaspár

Pásztor-Forgó Veronika és Pásztor Norbert 2006 novemberében, tinédzserként ismerkedett meg – Sátoraljaújhelyen, a barátaik révén. A kapcsolatuk kissé viharosan indult, ugyanis 2 és fél év után különváltak útjaik, majd néhány év elteltével rájöttek, hogy egymáshoz tartoznak, így újból egy párként folytatták – azóta is elválaszthatatlanok.

Az eljegyzésük tavaly októberben, Veronika születésnapján volt. Norbert mindent megtervezett előre, amiről Veronika persze semmit nem tudott. Aznap felkereste párját a munkahelyén, aki emiatt egy kicsit meg is volt lepődve. Egy kis falusi étterembe mentek, Veronika születésnapi ebédnek gondolta és Norbert próbálta is annak álcázni, még az sem tűnt fel neki, hogy csak az ő asztaluknál gyújtottak gyertyát. Norbert nagyon alapos volt, beavatta a lány főnökét, az étterem dolgozóit is – Veronikán kívül mindenki tudott a lánykérésről. A leendő menyasszony azért mégis sejtett valamit, ugyanis evés közben elkapta párja pillantását, aki az ő tányérjába nézett, és megkérdezte, hogy van-e valami különös a tányérjában. Norbert erre kissé cinikusan azt válaszolta, hogy „Miért, azt hiszed, hogy gyűrűt rejtettem az ételedbe?”. Ennek hallatán ő egy kissé elszomorodott, de Norbert azonnal folytatta is: „Ott nem fogsz találni gyűrűt, mert itt van!” – és nyújtotta is felé a nyitott díszdobozban a gyűrűt. A nagy kérdésre válaszként Veronika csak bólogatott, mert a sírástól nem jutott szóhoz, de miután felocsúdott, azonnal igent mondott. Norbert pedig egy szál vörös rózsával és egy nagy öleléssel koronázta meg az eljegyzést.

Az esküvőt idén augusztus 11-én tartották, amihez igazi mesebeli helyszínt választottak: a füzérradványi Károlyi-kastélyt és csodálatos angolparkját.

A fotózásról az egyik legemlékezetesebb pillanat számukra az volt, mikor Norbert felült a halastavat átívelő híd kőkorlátjára, Veronika a hídon állva ölelte, miközben ránézett a fotósra és komoly arccal azt kérdezte: „Ledobjam?”, mire a fotós elnevette magát és azt mondta: „Inkább ne!”. Aztán Veronika is elnevette magát és azt mondta, hogy ő az uszályára gondolt.

