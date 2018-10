Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik a Palugyay házaspár

Palugyay-Drótos Diána és Palugyay Péter öt évvel ezelőtt ismerkedtek meg, mikor Péter írt egy üzenetet Diánának. Mindketten sokáig keresték az igazit, ennek ellenére a lány először nem akart válaszolni az ismeretlen fiú levelére. Ennek az volt az oka, hogy ő nem igazán rajong a sportokért, Péter pedig focizik, így azt gondolta, hogy más típusú férfit keres. Később meggondolta magát, mert a focit leszámítva szimpatikus volt neki. Ez élete egyik legjobb döntésének bizonyult, hiszen a különböző érdeklődés ellenére Diána azt érzi, hogy nem szorul háttérbe a sport miatt, és Péter személyében egy kedves, rendes férfira talált.

A kapcsolatuk alatt sokat jártak vacsorázni és biliárdozni egy kazincbarcikai étterembe. Nem volt ez másképp 2015 egyik őszi estéjén sem: Péter randevúra hívta barátnőjét a megszokott helyre. A lány azt hitte, a szokásos program vár rájuk, viszont ahogy beléptek az étterembe, megpillantott egy gyertyafényben pompázó díszes asztalt, ahová a pincér el is kísérte a párt. Ekkor már tudta, hogy ez nem egy szokványos vacsora lesz, ami be is igazolódott, ugyanis Péter ekkor kérte meg a kezét, amire nagyon meghatódva, de boldogan mondott igent.

Az esküvő idén június 9-én volt, ami számukra fontos dátum, mert négy és fél éve ezen a napon ismerkedtek meg. A boldogító igent az izsófalvai általános iskola aulájában mondták ki, lévén a hivatalt épp renoválták. A szertartás vége igazán megható és romantikus volt, ugyanis a tanújuk galambokat is hozatott, amiket szabadon eresztettek, mielőtt a kazincbarcikai vacsora helyszínre igyekeztek volna.

De nem csak emelkedett pillanatokban lehetett része az ifjú párnak, hanem vidámakban is: a lagzin olyan remek volt a hangulat, hogy még a hotelben megszállt kínai vendégek is táncra perdültek, és velük együtt mulattak – volt, aki az ásványvizes palackjával ropta.

Szívüknek mindig is kedves helyszín volt a kazincbarcikai Csónakázó-tó, ahol sok időt töltöttek együtt, ezért választották ezt a helyet a fotózáshoz. Az első perctől fogva tudták, hogy ez lesz majd az esküvői fotózásuk helyszíne. A választott képen a híd azt szimbolizálja, mintha azon kelnének át az új, közös életükbe, a híd korlátja pedig olyan, mintha angyalszárnyakat formálna, amely mindkettőjük édesapját jelképezi.

