Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik a Mátravölgyi házaspár

Mátravölgyi Emese és Mátravölgyi Zoltán 2016 tavaszán ismerkedett meg, egy közös barátjukkal szervezett kerékpározás alkalmával. Emese biciklijén rossz volt a váltó, ennek ellenére feltekert vele a Hámori tóhoz. Miközben arra koncentrált, hogy a pulzusát a normál értékre visszaállítsa, Zoltán megjavította a kerékpárját, mire örömében a nyakába ugrott – sokáig azt hitte, ez akkor csak a hála jele volt.

Az eljegyzésük tavaly karácsonykor volt, amikor az utolsó adventi gyertyát gyújtották meg. Minden gyertyánál megajándékozták egymást valami pici meglepetéssel, mikor is sorra került az utolsó apró ajándékdobozka. Abban a kis dobozban volt a két gyűrű, amit azóta is viselnek.

Az esküvőjük idén szeptember 1-én volt Répáshuta mellett, egy vadászházban. A menyasszony gyerekkori barátnője adta össze őket, aki Bükkszentkereszten anyakönyvvezető. Tőle kapták a tippet a gyönyörű, kikapcsolódásra vágyóknak ideális helyszínhez, amiért azóta is hálásak neki.

Mivel Emese és Zoltán a Bükkben, a fák között érzik igazán otthon magukat, a fotózás alapkoncepciója is ez volt. Nagyon szeretnek túrázni, így nem volt kérdés, hogy a közelben található pénzpataki víznyelő melletti hegytetőhöz másszanak fel, ahol csúcsfotók is készülhetnek – stílusosan bakancsban. Nem volt probléma az esküvői ruhához is a kedvenc túrabakancsukat felhúzni, a többi már jött magától. Hetekkel az esküvő dátuma előtt kiválasztották a közelben azt a pontot, amit viszonylag könnyen meg tudtak közelíteni, ez volt a Bánya-hegy tető, amivel az erdőt járó barátaiknak is újat tudtak mutatni. Miután megkapták a fotózásra a behajtási engedélyt, bakancsban felmásztak a tetőre, ott pedig jött a spontán fotózás, és lévén lételemük a Bükk, így nem okozott gondot a pár számára a bolondozás sem.

Egyik legkedvesebb emlékük az, amikor elindultak felfelé az erdőbe, Lillafüreden megelőztek pár motorost, köztük egy veterán oldalkocsis Pannóniát. Már akkor csodálattal néztek rá, ritka, gyönyörű darab volt. Fent Pénzpatakon, miután végeztek a víznyelő barlangnál és környékén tervezett fotózással, visszatértek a vadászházhoz – a bekötő útnál pedig ott állt az a fantasztikus, zöld oldalkocsis Pannónia motor. Emese és Zoltán nem teketóriázott, megkérték, hadd készítsenek pár képet a motorral, mert a túrázás mellett mindketten odavannak a motorokért. Természetesen a motor gazdája megengedte nekik, így ezt a fotózást megrendezni sem lehetett volna jobban.

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on - Elindult a szavazás! Miskolc - Mostantól egészen október 15-én éjfélig lehet szavazni a Borsod Online esküvői fotópályázatára folyamatosan beérkező képekre. A legtöbb voksot begyűjtő pár kényeztető wellness-hétvégét nyer. Ám szavazni is érdemes! A voksoláshoz szükséges egy rövid regisztráció, amivel a szavazó automat... Tovább a cikkhez

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on Miskolc - Kényeztető wellnesshétvége a legjobbnak bizonyuló fényképen szereplő pár jutalma. Érdemes részt venni a lapunk hírportálján, a Borsod Online-on augusztus 17-én kezdődő esküvői fotópályázaton. A legtöbb szavazatot összegyűjtő páros jutalma egy 2 személyes, 2 éjszakára szóló, kényeztető w... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA