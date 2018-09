Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik a Horváth házaspár

Horváth Attiláné Mariann és Horváth Attila egy évvel ezelőtt egy társkeresőn ismerkedtek meg. Először kicsit bátortalanul beszélgettek, ugyanis korábban már voltak rossz tapasztalataik a társkeresővel kapcsolatban – végül azonban kellemesen csalódtak. Az első randevú remekül sikerült, a második alkalomtól kezdve pedig gyakorlatilag együtt élnek. Attila megkérdezte Mariannt, hogy miért nem költözik hozzá, hiszen számára, és mint kiderült, Mariann számára is az első pillanattól kezdve egyértelmű volt, hogy összetartoznak – bár az első csók borzalmas volt (ahogyan a férj nevetve mesélte), mégis szinte azonnal összecsiszolódtak.

Ez a tempó nem is lassult, sőt – három hónappal ezután megtörtént a lánykérés is. Attila, amíg párja dolgozott, szépen feldíszítette a lakást gyertyákkal és szívekkel, majd elindult Mariannért a munkahelyére. A lány még szeretett volna elmenni bevásárolni, ami Attilát frusztrálni kezdte, és ez látszott is rajta. Mariann megkérdezte tőle, hogy miért olyan ideges, mire ő azzal próbálta kimenteni magát, hogy csak fáradt. Késő este értek haza, addigra Attila már tűkön ült, így azzal csábította be a szobába Mariannt, hogy csukja be a szemét, mert csinált neki egy fésülködő asztalt. Bementek, amíg a lány lehunyva tartotta a szemét, Attila letérdelt a gyertyák gyűrűjében, és megkérte a lány kezét, aki elsőre ledöbbent, de nagyon örült és boldogan mondott igent.

Az esküvőjüket ez év júliusában tartották, nagyon szűk körben, csak a család és néhány barát volt jelen. Nem bonyolították túl a dolgokat, szerettek volna egy olyan összejövetelt, ahol mindenki jól érzi magát és fesztelenül ünnepel velük, ezért úgy döntöttek, hogy a tipikus lagzi helyett egy kerti partit rendeznek. Így a városházáról mindenki hazament, átöltözött kényelmes ruhába, és egy hatalmas bográcsozást, grillezést csaptak reggelig.

A fotók Lillafüreden készültek, az erdőben, mert nem szerettek volna műteremben fotózkodni, inkább valami kevésbé szokványos helyen akarták megörökíteni a nagy napjukat.

Az események pedig azóta is ugyanolyan gyors egymásutánban követik egymást, mint az elmúlt majd’ egy évben: az esküvő után megtudták, hogy hamarosan kisfiuk születik.

Mariann és Attila mindenképpen szerette volna megosztani a történetüket, hogy másoknak is reményt adjanak, akik hozzájuk hasonlóan elkeseredettek a párkeresést illetően. Az ő meseszerű történetük a bizonyíték arra, hogy sosem szabad feladni, hinni kell a szerelemben, ami végül megtalálja az embert, noha olykor reménytelennek tűnik.

Ők is majdnem feladták, de az utolsó pillanatban minden jóra fordult, és úgy hiszik, ezzel talán segíthetnek a hozzájuk hasonlóknak, hogy ők is megtalálják a boldogságot.

